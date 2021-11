Le World Impact Summit les 2 et 3 décembre 2021 au Palais de la Bourse à Bordeaux

Le World Impact Summit vous donne rendez-vous pour sa 4e édition les 2 et 3 décembre 2021 au Palais de la Bourse à Bordeaux

Les 2 et 3 décembre 2021, le World Impact Summit, le sommet international des solutions pour la planète, revient pour une 4e édition mixant présentiel et digital au Palais de la Bourse à Bordeaux.

Catalyseur de solutions pour la planète

Cette édition réunira à Bordeaux 5 000 professionnels de l’économie à impact qui participent à la transition écologique et énergétique de nos territoires, de nos entreprises et de notre société : changemakers, leaders internationaux, investisseurs, grands groupes, institutionnels, startups, acteurs associatifs, porteurs de solutions…

L’eau, thématique mise à l’honneur pour cette édition 2021

Le réchauffement climatique acquis et irréversible que nous connaissons aujourd’hui a des conséquences nombreuses sur l’ensemble des écosystèmes naturels et sur nos ressources en eau disponibles.

Le Sommet s’organise autour de 4 grandes thématiques : l’objectif zéro-carbone, l’économie circulaire, la relance économique par les territoires et la nature & biodiversité. Ces thèmes seront tous connectés autour de la grande cause 2021 du WIS : l’eau. La préservation de l’eau est un enjeu universel et deviendra, sans aucun doute, de plus en plus problématique alors qu’on anticipe un déficit de 40 % des ressources en eau douce d’ici 2030.

avec la participation de plus de 30 pays[1] et des sessions traduites simultanément en français et anglais (selon la langue des intervenants). La scène digitale proposera sur les 2 jours 10h de contenu exclusif spécialement produit pour une audience européenne.

en partenariat avec l’agence de l’eau Adour Garonne

« Le WIS a été créé pour réunir tous les acteurs de l’économie d’impact et les inviter à déployer des solutions concrètes existantes pour le bien de notre planète. La crise sanitaire que nous vivons et les résultats de la COP26 nous renforcent dans notre démarche, notre ambition et notre volonté d’agir concrètement pour la planète. Les engagements pris par les États signataires des accords de Paris nous amènent vers un réchauffement de 2,7 degrés selon l’ONU, c’est une catastrophe annoncée. Les entreprises doivent se saisir urgemment des objectifs climatiques pour soutenir l’action des Etats » déclare Nicolas Pereira, fondateur et président du World Impact Summit.

2 jours pour accélérer le changement

Ces deux journées sont animées par :

un programme de conférences, tables rondes, ateliers techniques, et pitchs inspirants

un Village des Solutions accueillant 300 innovations

un Concours des Solutions

des rencontres professionnelles pré-qualifiées grâce à une plateforme digitale btob

Essentiellement tourné vers un public btob, le World Impact Summit est ouvert et gratuit pour le grand public le vendredi après-midi à partir de 14h (dans la limite des places disponibles et sur présentation du pass sanitaire)

Nocturnes du WIS : Jeudi 2 décembre à partir de 19h30, rejoignez les Nocturnes du WIS pour une soirée conviviale où les échanges se mêlent à l'art. Avec la diffusion du documentaire « The Blue Quest – Baja California » en présence de l’équipe du film et du producteur et réalisateur Clément Pourtal à 20h suivi de discussions et échanges animés par Denis Cheissoux, journaliste chez France Inter et animateur de l’émission “CO2 Mon Amour”. (programme et inscription gratuite ouverte au grand public via https://worldimpactsummit.com/les-nocturnes-du-wis/#programme ).

Au programme

150 speakers et experts de renom : Virginijus Sinkevicius, Commissaire européen à l’environnement - Barbara Pompili, Ministre de la transition écologique (intervention vidéo) - Cédric O, Secrétaire d’état au numérique – Pascal Lamy, Président du Forum de Paris sur la Paix et coordinateur du Think Tank Jacques Delors – Nathalie Hilmi, économiste de l’environnement, Amélie Vaz, Responsable des études et de la prospective · Institut National de l'Économie Circulaire (INEC) - Bettina Laville, Présidente et fondatrice du Comité 21, Stéphanie Goujon, Directrice générale French Impact – Jean Cluzel, Climatologue et ancien vice-président du GIEC, Gilles Boeuf, Biologiste et ancien Président du Muséum national d'histoire naturelle – Claude Grison, Directrice de recherche au CNRS et Fondatrice de Bio Inspir – Alexandre Jost, Fondateur de la Fabrique Spinoza – Isabelle Autissier, Navigatrice et Présidente d’honneur WWF France –- Romain Troublé, Directeur général Fondation Tara Océan, Lamya Essemlali, Présidente de Sea Shepherd France…. (voir la liste des speakers confirmés)

Vous retrouverez également l’Agence de de l’eau adour Garonne, Bouygues Télécom, Engie, Mediatransports, Business France, Viae, Transdev, Kéolis, Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle Aquitaine, Mairie de Bordeaux, DREAL, Lisea et Citeo, et les décisionnaires des PME-ETI de France et d'Europe, les innovateurs et entrepreneurs à fort potentiel ; les collectivités locales qui innovent, scientifiques et membres de la société civile impliqués au cœur des débats environnementaux.

Les solutions Coup de cœur de l'appel à projets WIS 2021 :

%u2011 Aquatech Innovation (Construction et aménagement responsable, France) - Solution d’assainissement et recyclage de l'eau, de façon 100% biologique.

%u2011 Biomède (Agriculture durable, France) - Solution d'extraction par les plantes des métaux lourds des sols agricoles.

%u2011 Breeze Technology (Construction et aménagement responsable, Allemagne) - Solution de purification de l'air par l'internet des objets et l'intelligence artificielle.

%u2011 Datafarm Energy (Transition énergétique, France) - Solution d'extraction de biogaz pour fournir de l'énergie verte.

%u2011 FabCity (Construction et aménagement responsable, France) - Solution de réseau local de créateurs, designers urbains et innovateurs, engagés dans l’économie circulaire et collaborative de l’agglomération parisienne.

%u2011 Gaiago (Agriculture durable, France) - Solution de revitalisation des sols et des agrosystèmes.

%u2011 Living Packets (Tech4Good, France) - Solution d'emballage de colis intelligent, durable et recyclable.

%u2011 Otonohm (Deeptech, France) - Solution à moindre impact carbone pour les fabricants de batteries et les industriels.

%u2011 Sakowin Green Energy (Cleantech, France) - Solution de production d'hydrogène vert sans CO2 et à faible coût.

Cette année l’équipe du WIS a imaginé au sein de 4 espaces d’expression avec une agora de l’eau, des séries de conférences, d’ateliers, de masterclass et de débats axés autour de 4 grandes thématiques : l’objectif zéro-carbone, l’économie circulaire, la relance économique par les territoires et la nature & biodiversité.

Découvrez le programme complet sur https://worldimpactsummit.com/programme/

WIS COP26 : Les multiples défis de l'après COP26

Les Etats n’y arriveront pas seuls, les entreprises doivent urgemment se saisir de l’objectif des 1,5 degrés qui s’éloigne COP après COP

Le WIS contribue, à son échelle, à répondre à certaines conclusions de la COP et des solutions préconisées en rassemblant tous les acteurs — entreprises, ONG, institutionnels, collectivités, personnalités et citoyens.

À deux semaines de la tenue du World Impact Summit, Sommet international des solutions pour la planète (2 et 3 décembre à Bordeaux) son fondateur et Président Nicolas Pereira réagit à l’accord de la COP 26, jugé décevant.

Lire la tribune de Nicola PEREIRA, fondateur du World Impact Summit

Inscriptions et billetterie ici

[1] Le WIS attire 24 pays dont en Europe : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Hollande, le Luxembourg, la Suisse et le Royaume-Uni ; en Afrique : l’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Mali, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, la Turquie; en Asie: la Chine; dans les Amériques: le Canada, la Colombie et les Etats-Unis.