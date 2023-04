Conférence : Contamination de l'environnement par les pesticides... quels impacts sur la biodiversité ?

Chaque année, entre 55 000 et 70 000 tonnes de substances actives phytopharmaceutiques, les principales constituants des pesticides, sont vendues sur le territoire français métropolitain et d’outre-mer et sont utilisées pour la protection des cultures ou l’entretien des jardins, espaces végétalisés et infrastructures. Quelles sont les conséquences sur la contamination de notre environnement et sur la biodiversité? A l’occasion de la sortie de l’ouvrage « Impacts des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques », venez découvrir les principales conclusions de l’expertise scientifique collective qui a mobilisé pendant près de deux ans 46 scientifiques en charge de dresser un état des lieux des connaissances à ce sujet.

Conférence donnée par :

Wilfried Sanchez est Directeur Scientifique Adjoint de l’Ifremer, en charge de la thématique « contaminants et effets sur le milieu marin ». Il a été Directeur Général de la Fondation Rovaltain entre 2014 et 2018.

Stéphane Pesce est Directeur de Recherche en écotoxicologie microbienne aquatique au sein de l’Institut national de recherche pour l‘agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE). Il est Vice-Président de la Fondation Rovaltain depuis juin 2022.

Avec Laure Mamy (Directrice de Recherche INRAE), ils ont été les co-pilotes scientifique de l’expertise portant sur les impacts des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques, réalisée entre 2020 et 2022 à la demande des ministères respectivement en charge de la transition écologique, de l’agriculture et de la recherche.