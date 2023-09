Pôle d'excellence numérique en Afrique centrale : l'UNESCO dote l'IAI-Cameroun d'une Chaire aux TIC pour autonomiser davantage les jeunes et les femmes

À titre de récompense à sa politique éducative axée sur la vulgarisation à grande échelle des technologies de l’information et de la communication (TIC), l’Institut africain d’informatique (IAI) du Cameroun que manage Armand Claude Abanda abrite, depuis le 11 août 2023, la Chaire de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

La cérémonie de lancement de cet outil de promotion des TIC en Afrique centrale présidée par le Pr Laurent Serge Etoundi Ngoa, ministre de l’Éducation de base du Cameroun et président de la Commission nationale pour l’UNESCO, s’est tenue à Yaoundé (capitale du Cameroun) en présence du Pr Abdoul-Aziz Yaouba, secrétaire général de la Commission nationale pour l’UNESCO, qui a présenté le programme des Chaires UNESCO et des Réseaux UNITWIN (partenariats entre l’UNESCO et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche).

«Nous ne connaissons pas une autre institution qui pratique, exalte et démontre la valeur des TIC au Cameroun que l’IAI-Cameroun. Les universités font ce travail, mais il est moins connu et limité à une certaine classe d’intellectuels. À l’IAI, tout le monde qui sait lire et écrire peut se former. Et l’UNESCO a donc voulu, récompenser et mettre encore l’IAI au travail pour cette activité mondiale, et qu’il devienne un pôle d’excellence». Ces propos qui décrivent le mérite reconnu à l’IAI, ce jour, par l’institution spécialisée de l’ONU sont du Pr Etoundi Ngoa.

Sans complaisance, le président de la Commission nationale pour l’UNESCO évoque le parcours élogieux du Centre d’excellence technologique Paul Biya dans le processus d’arrimage des couches les plus défavorisées de la population camerounaise aux TIC. À travers des programmes de formation citoyens très courus tels que Youth on line, l’Opération 100 000 femmes à l’horizon 2012 et un Million de jeunes, enfants et femmes (MIJEF) pour l’émergence à l’horizon 2035 parrainés par la première Dame du Cameroun, Chantal Biya.

«Depuis deux décennies, vous avez vu avec quelle densité de formations l’IAI-Cameroun se déploie dans tout le Cameroun. Ce n’est pas quelque chose qui est fait au hasard. Une grande débauche d’énergie, des moyens et des facultés intellectuelles pour faire tout cela. C’est ainsi que le partenariat que l’UNESCO a conclu avec l’IAI-Cameroun est de voir ces actions, non seulement allées dans tous les coins et recoins du Cameroun, comme c’est le cas actuellement, mais aussi au-delà, dans les autres pays de l’Afrique centrale. C’est la raison pour laquelle, il a été décidé, après un travail très minutieux des experts, d’établir une Chaire UNESCO aux TIC à l’IAI-Cameroun», reconnaît le professeur des universités.

Naturellement, à travers ce nouveau logiciel, le très dynamique Armand Claude Abanda promet de booster encore sa mission d’autonomisation et de responsabilisation des jeunes et des femmes par une maîtrise éclairée de l’outil informatique. «Cette Chaire UNESCO va nous donner des leviers techniques nécessaires pour faire en sorte que la connaissance de l’utilisation de l’outil informatique permette aux jeunes et aux femmes d’être plus autonomes. Mieux, cette Chaire va permettre aux jeunes et aux femmes de l’Afrique centrale d’avoir plus de capacité d’autonomisation», a rassuré le Représentant-résident de l’IAI-Cameroun.

Pour rappel, la Chaire UNESCO est un «projet et une équipe dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou de recherche qui travaille en partenariat avec l’UNESCO afin de faire progresser les connaissances et la pratique dans un domaine prioritaire à la fois pour l’établissement et l’Organisation».