Le Camerounais Marc Anselme Kamga intègre le conseil d'administration d'Africa Youth Trust

Depuis le 10 août 2023, le Dr. Marc Anselme Kamga fait partie des membres du conseil d’administration d’Africa Youth Trust. Il s’agit d’une ONG panafricaine fondée en 2005 pour soutenir le développement des jeunes au Kenya et dans d'autres pays africains. Elle est spécialisée dans la promotion de l'autonomisation des jeunes et des sociétés équitables grâce à un travail collaboratif avec les parties prenantes dans un esprit d'inclusivité, de transparence et de responsabilité. La mission d’Africa Youth Trust est d’exploiter les énergies productives des jeunes vers la paix, l’équité et la prospérité au sein et entre les communautés africaines. Les domaines d’intervention de l'organisation couvrent la jeunesse et bonne gouvernance, la résilience des moyens de subsistance et capacitation économique, l’égalité de genre et promotion de la femme et l’agriculture adaptée au climat.

Le conseil d’administration est constitué des nationalités suivantes : Kenya, Tanzanie, Rwanda et Cameroun qui est le premier pays francophone à intégrer l'instance. La mission du Dr. Kamga au sein de l’organisation sera d’explorer les voies et moyens pour développer des projets autour des industries extractives en Afrique, c’est-à-dire des projets qui permettent aux jeunes de saisir des opportunités qui s’offrent dans ce secteur, tout en préservant l’environnement.

Le Dr. Marc Anselme Kamga a la lourde responsabilité d’initier, promouvoir, développer, gérer et soutenir l’implication et la participation des jeunes au développement économique ; de participer et soutenir les initiatives visant à aborder et traiter les problèmes affectant les jeunes et leurs moyens de subsistance. Il devra en outre initier, promouvoir, développer et gérer des programmes de développement dirigés par les jeunes; mobiliser des ressources pour soutenir les projets et initiatives liés à la jeunesse et créer des fonds destinés à soutenir et à financer des projets, des activités et des initiatives portées par les jeunes.

Le choix porté sur Dr. Kamga n’est pas un fait du hasard. Le nouveau membre est titulaire d’un doctorat PhD en gestion de l’environnement obtenu en 2018 à l’Institut des sciences de la vie et de la terre de l’université d’Ibadan au Nigeria. Le titre de sa thèse est : « Environmental Degradation and Sustainable Land Management of Gold Mining Sites in Eastern Cameroon ». Ses domaines de spécialité sont : gestion de l’environnement, géosciences-métallogénie, SIG et télédétection.

Agé de 36 ans, l’environnementaliste officie actuellement comme manager environnemental du Programme foncier-mines au Centre pour l’environnement et le développement (CED), ONG en activité au Cameroun. Il est par ailleurs membre de plusieurs sociétés professionnelles, dont : Publish What You Pay Cameroon, Wildlife and Environment Society of South Africa, Society for the Environment, Citizen’s Climate Lobby, Society of Environmental Toxicology and Chemistry, African-Asian Youth Foundation, The Cowry Network, African Youth Union Commission Cameroon et African Union Chapter, etc.

Les membres du conseil d’administration sont constitués de personnes dévouées qui fournissent, en termes d’expertise, une orientation stratégique dans le cadre des activités de l’organisation. Le conseil est présidé par David John Bwakali, coordonnateur et rédacteur principal d’Africa Eco Voices, initiative de communication ancrée dans le programme panafricain d’actions sur la restauration des écosystèmes pour une résilience accrue. M. Bwakali est également le coordonnateur principal de l’Avenir de l’environnement mondial (GEO-6) du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) pour les jeunes. Outre le Dr. Kamga, les autres membres de l’équipe sont les suivants : Halinishi Yusuf (Kenya), Saddam Khalfan Ahmed (Tanzanie), Joan Tonui (Kenya) et Mohamed A. Hussein (Tanzanie).