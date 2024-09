SAS 2024 : le Camerounais Armand Claude Abanda sacré Ambassadeur de solutions pour l'Afrique

Encore un laurier à l’international, et non moins honorifique, pour le titulaire de la Chaire UNESCO d’Afrique centrale Accès-Tic, Armand Claude Abanda, par ailleurs Représentant-résident de l’Institut africain d’informatique (IAI) du Cameroun/Centre d’excellence technologique Paul Biya.

En effet, pour ses innovations captivantes du domaine numérique et de la littérature, et sa personnalité inspirante, Armand Claude Abanda, a été nommé (parmi 500 personnalités environ dans différents domaines), le 19 août 2024, Ambassadeur de solutions pour l’Afrique par le Comité scientifique de la Semaine l’Afrique des Solutions (SAS). Cérémonie qui va se dérouler du 20 au 20 au 21 septembre à la mairie du 16ème Arrondissement de Paris (France) et 17 au 19 à Rabat et Casablanca (Maroc). Sous le thème ‘’Médias et entrepreneurs, accélérateurs de solutions pour l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD)’’.

D’après les organiseurs, l’informaticien camerounais de haut vol n’a de cesse se démarquer par des initiatives d’une originalité atypiques, dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC).

Sous le très haut parrainage de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, le Représentant-résident de l’Institut africain d’informatique (IAI) du Cameroun/Centre d’excellence technologique Paul Biya implémente avec dextérité des programmes sociaux qui contribuent à l’arrimage des couches sociales les plus défavorisées (enfants, jeunes filles et des femmes) aux TIC.

Pratiquement, à travers le programme social de formation informatique, dénommé : "Opération 100.000 femmes, Horizon 2012", lancé en grande pompe en 2003, l’IAI-Cameroun a formé 103 350 Camerounaises à l’informatique.

Pour des formations de proximité, une quarantaine de centres et points focaux de l’IAI-Cameroun ont été ouverts sur l’étendue du territoire nationale. Dans le cadre de l'opération un Million de jeunes, d’enfants et de femmes (Mijef) pour l’émergence à l’horizon 2035 (lancé en 2015), près de 800 000 personnes ont déjà été formées aux TIC. Record jamais réalisé dans un pays africain. Sans oublier les plus de 6000 ingénieurs des travaux informatiques (systèmes et réseaux, génie logiciel et sofware engineering)» mis sur les marchés de l’emploi national et international.

Tous les observateurs sont unanimes à reconnaître aujourd’hui, qu’Armand Claude Abanda a, à travers ces précieux programmes sociaux axés sur l’informatique, contribué à réduire considérablement la fracture numérique dans la sous-région Afrique centrale en général et au Cameroun en particulier.

Cet événement à caractère mondial consacré aux solutions innovantes qui contribuent au développement durable de l’Afrique est à sa 2ème édition. Elle a pour promoteur le Béninois, Léonce Houngbadji, directeur de publication du magazine ‘’Notre Voix’’.

Bien plus, l’auteur du roman à succès ‘’Fils de Prélat’’ aborde sans fioriture et dans un style simpliste mais captivant le thème très tabou de la paternité des ministres du culte hypocrites, phénomène tout aussi réel et récurrent dans la société camerounaise et au-delà, objet de nombreuses controverses. À travers cet ouvrage de 251 pages, l’écrivain met en exergue les problématiques de la délinquance juvénile conséquence immédiate du chômage ainsi que des enfants nés hors mariage et qui grandissent dans l’absence totale de la chaleur et l’éducation paternelles. Une œuvre restée d’actualité.

Dédiée aux entrepreneurs porteurs des solutions innovantes et aux hommes de médias qui valorisent les initiatives constructives, porteuses d’espoirs et de solutions concrètes, la SAS 2024 va ainsi réunir les acteurs de solutions innovantes à divers niveaux autour d’initiatives concrètes (économiques, sociales, écologiques, éducatives, digitales, sanitaires…) et inspirantes qui attestent de la capacité créative de l’Afrique. «L’Afrique est un réservoir extraordinaire d’initiatives, de projets, de créativité et d’innovation totalement méconnu. Il est temps de les révéler, les valoriser et les amplifier», rappelle Léonce Houngbadji.