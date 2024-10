Removall et Blue Forest s'associent pour financer le plus grand projet de restauration de mangroves en Afrique

Removall et Blue Forest s’associent pour financer le plus grand projet de restauration de mangroves en Afrique

• Removall financera l’intégralité de la 1ère phase du projet MOZBLUE de restauration de mangroves au Mozambique.

• Situé dans les provinces du Zambezia et Sofala, le projet a pour ambition de restaurer et conserver 155 000 hectares de mangroves, en employant les membres des communautés locales, générant ainsi plus de 5000 emplois.

• La phase 1 permettra de restaurer les 5 000 premiers hectares du projet, en replantant uniquement des espèces de mangrove endémiques.

• Le projet, mis en œuvre selon les méthodologies CCB et VCS VM0033, permettra de séquestrer près de 3 millions de tonnes équivalent CO2 dans sa 1e phase.

• Removall sera également le vendeur des crédits carbone de haute qualité générés par le projet.

Alors qu’a lieu cette semaine la Climate Week 2024, Removall et Blue Forest annoncent leur partenariat pour financer le plus vaste projet de restauration de mangroves jamais réalisé en Afrique, situé au Mozambique.

Considérées comme l’un des puits de carbone les plus efficaces au monde, les mangroves constituent un écosystème essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Les racines aériennes de ces arbres contribuent à stabiliser les zones côtières, les protégeant de l'érosion et de la montée du niveau de la mer, tout en offrant un refuge à une rare biodiversité.

Le Mozambique, avec ses quelques 2.000 km de côtes, possède la plus grande forêt de mangroves d’Afrique de l’Est, endommagée au fil des ans par l'exploitation forestière et le déboisement.

Le plus grand projet de Carbone Bleu en Afrique.

Le projet ambitieux Mozblue, développé depuis plus de 3 ans, vise à restaurer et conserver 155 000 hectares de mangroves, essentielles à la préservation des écosystèmes et de la biodiversité côtière. Ce partenariat s’inscrit dans la vision commune des deux entreprises visant à accélérer le déploiement de solutions fondées sur la nature, ayant à la fois un impact positif pour le climat, et un impact fort pour les écosystèmes et les communautés locales. Cette vision se traduit par une ambition commune de restaurer 1 000 000 d’hectares de mangrove et forêts dégradés au cours de la prochaine décennie, permettant de séquestrer 20 000 000 de tonnes CO2 équivalent sur toute leur durée et de créer plus de 30 000 emplois.

Blue Forest sera en charge de la coordination générale du projet, via sa filiale mozambicaine et son équipe locale. Removall sera à la fois l’investisseur et le vendeur des crédits carbone de haute qualité environnementale et sociale qui seront générés par le projet. La plantation débutera en fin d’année et sera réalisée en collaboration avec des acteurs locaux reconnus pour leur expertise terrain, tant dans la plantation de mangroves que pour le travail en concertation avec les communautés locales et la mise en place d’activités communautaires génératrices de revenus.

Un projet carbone à fort impact pour la biodiversité et les communautés locales

Outre son impact environnemental décisif, la 1e phase du projet permettra de créer plus de 700 emplois directs et de multiples emplois indirects, et de toucher une quarantaine de communautés locales, soit environ 40 000 personnes. Grâce à un partage des bénéfices innovant et ambitieux, le projet permettra également de financer des activités communautaires génératrices de revenus telles que la culture de bois alternatif à la mangrove, la pêche, l’agriculture, l’élevage ou l’apiculture.

Jérôme Beilin, CEO et Co-Fondateur de Removall, déclare : « Nous sommes très heureux de nous associer avec Blue Forest et de financer le déploiement du projet MozBlue, qui est le plus grand projet de restauration de mangroves de toute l’Afrique, mais aussi et surtout un projet de finance carbone à fort impact pour la biodiversité et les communautés. Avec Patrick Demaegdt, mon associé, nous sommes convaincus que la finance carbone est un outil efficace pour faire émerger des projets climat innovants de grande ampleur, permettant de restaurer des écosystèmes fortement dégradés jouant un rôle clé dans l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. Grâce à ce projet, nous permettrons aussi à des entreprises engagées de contribuer à la transition vers un monde net zéro carbone »

Vahid Fotuhi, CEO et fondateur de Blue Forest, a ajouté : "La restauration des mangroves au Mozambique représente une opportunité unique de générer des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques. Nous sommes ravis de travailler avec Removall pour amplifier l'impact de cette initiative. De même, nous sommes reconnaissants au gouvernement du Mozambique de nous avoir confié cet important projet et de nous avoir fourni de précieux conseils dès le premier jour."

À propos de Removall : Removall est un développeur de projets carbone certifiés à haute intégrité socio-environnementale, qui accompagne les entreprises et les organisations dans leur ambition climatique en leur permettant de soutenir, financer ou investir dans des projets de contribution carbone de qualité. Société à mission française basée à Paris, avec des bureaux au Brésil (Rio) et au Kenya (Nairobi), Removall développe et finance des projets de préservation et de régénération des écosystèmes naturels permettant d’accroitre les puits de carbone au niveau planétaire et de lutter contre le changement climatique. La totalité des investissements réalisés par Removall vient financer des projets à fort impact positif pour les populations et les écosystèmes. Forte d’une double expertise unique sur le marché, basée sur une connaissance fine des mécanismes de finance carbone ainsi qu’une solide expérience en financement de projets de transition écologique, l’équipe de Removall compte une trentaine d’experts qui agissent au quotidien pour le climat et les communautés. Au cours des 3 dernières années, Removall a permis à ses clients de réduire ou séquestrer plus de 4 millions de tonnes de CO2, a développé et investi un portefeuille diversifié de 7 projets carbone à fort impact socio-environnemental et a aussi structuré un « pipeline » de 25 projets en cours de développement, principalement localisés en Afrique, en Asie et en Amérique Latine.

À propos de Blue Forest : Blue Forest est un développeur pionnier de projets communautaires de restauration écologique des mangroves en Afrique et dans le monde. L'entreprise basée aux Émirats Arabes Unis s'est spécialisée dans les initiatives à grande échelle visant à restaurer les écosystèmes naturels tout en générant des co-bénéfices pour les communautés locales et en créant de la valeur à long terme. Blue Forest développe actuellement six projets communautaires de reboisement de mangroves couvrant 215 000 hectares en Afrique et en Asie.

Contacts presse

REMOVALL

Website : https://www.removall-carbon.com

Email : contact@removall-carbon.com ; ellie.dana@removall-carbon.com ;

Téléphone : 33 1 45 32 13 04

Adresse : 86 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, France

BLUE FOREST

Website : https://blueforest.co/

Email : Shees@blueforest.co

Téléphone : 971 50 458 8654

Adresse : Edifice Innovation One, DIFC, Dubai, EAU