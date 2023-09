Cameroun : la déforestation s'est établie à environ 79% en 2021 selon la World Resources Institute (WRI)

Pour le compte des années 2020 et 2021, les ministères des Forêts et de la Faune (Minfof) et de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable (Minepded) ont publié deux rapports sur les pertes de couvert forestier au Cameroun, avec l’appui de la World Resources Institute (WRI). La diffusion de ces rapports renseigne sur les tendances de la dynamique du couvert forestier sur l’ensemble du territoire national et permet d’évaluer l’impact des interventions de chacun sur la forêt. A en croire Angel Cibemba, spécialiste en communication de WRI pour l’Afrique centrale et de l’Ouest, l’exploitation de ces rapports révèle que la perte forestière la plus importante est enregistrée dans le domaine forestier non permanent, représentant 80% de la perte totale en 2020 et 78,6% en 2021.

Par ailleurs, les pertes de couvert forestier enregistrées sont liées, pour l’essentiel, à la satisfaction des besoins de base, notamment en termes d’accès à la nourriture et à l’énergie. Les données obtenues sont le fruit des avancées technologiques et des outils de suivi développés par WRI et ses partenaires, notamment l’Atlas forestier interactif et Global Forest Watch (GFW). Ces outils permettent de suivre, en temps réel, l’évolution du couvert forestier. En outre, en combinant sur les pertes potentielles de forêts générées par des imageries satellitaires radar (RADD) et Landsat GLAD aux informations sur les affectations des terres, WRI permet aux administrations et à toutes les parties prenantes d’agir rapidement, pour réduire les risques de déforestation.

Plus de 700 000 hectares perdus entre 2002 et 2020

Les mesures prises en faveur des forêts du Cameroun sont justifiées par le fait que son potentiel représente le deuxième massif forestier le plus important d’Afrique après celui de la République démocratique du Cameroun (RDC). De sources officielles, la superficie des forêts denses est évaluée à environ 19 millions d’hectares. Le domaine forestier permanent couvre une superficie de 12,78 millions d’hectares et est constitué des forêts domaniales (aires protégées, réserves forestières). Le domaine forestier non permanent, pour sa part, couvre une superficie de 6,85 millions d’hectares.

Toutefois, la déforestation constitue une menace pour cet écosystème. Selon Global Forest Watch, la superficie totale des forêts primaires humides a diminué de 3,7%, entre 2002 et 2020. Autrement dit, le Cameroun a perdu 708 000 hectares de forêts primaires humides, soit 48% de sa couverture forestière totale, sur cette période. Des pics de déforestation ont été manifestes au cours des années 2014, 2017 et 2020. Par ailleurs, de 2001 à 2020, une perte du couvert arboré (formes arborées de familles de bambous, de palmiers et de fougères) a été enregistrée à hauteur de 1,53 millions d’hectares, soit une diminution de 4,9% du couvert arboré depuis 2000 et 903 millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre.