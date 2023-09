Gabon : Le Colonel Maurice Ntossui Allogo prend les commandes du ministère des Eaux et Forêts

Le Colonel Maurice Ntossui Allogo est le nouveau ministre gabonais des Eaux et Forêts, chargé de la préservation de l’environnement; du climat et du conflit homme-faune. Il a été désigné à ce poste suite à la publication le 9 septembre 2023, du nouveau gouvernement gabonais ayant à sa tête le Premier ministre Raymond Ndong Sima. Le nouveau responsable des Eaux et Forêts aura la lourde tâche de mettre en œuvre la politique de l’Etat gabonais en matière de protection de l’environnement, de protection de la nature, de lutte contre les changements climatiques et de protection de la faune et de la flore.

Réputé proche du général Brice Oligui Nguema, actuel président de la transition au Gabon, ses prérogatives rentrent dans le cadre du développement et de la promotion d’une économie verte et résiliente, au bénéfice des générations présentes et à venir. Le Colonel Ntossui remplace le Pr. Lee James Taylor White, en poste depuis juin 2019.