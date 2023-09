%u2018' L'IRAD nous a appris la technique de production des semences de maïs hybrides pour booster notre potentiel... %u2018', reconnaît le PCA de la SOCASPAM (centre-Cameroun), Ma

À la fin de l’atelier de formation des semenciers sur les techniques de production de semences de variétés composites et hybrides de maïs à Mbalmayo (département du Nyong-et-So’o), organisé par l’Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD), du 12 au 14 septembre 2023, le président du conseil d’administration (PCA) de la Société coopérative des producteurs agro-sylvo-pastoral de Mebem (SOCASPAM-Coop-CA), Martin Baidam, participant, avoue sa capacité de produire dorénavant les semences hybrides de maïs. Lisez plutôt cette réaction du PCA.

« Dans notre coopérative, nous faisons jusqu’ici dans la production des semences de maïs de variétés composites. Chaque année, nous cultivons environ 20 ha et produisons des semences composites de maïs que nous vendons aux agriculteurs. Nous sommes venus à Mbalmayo pour participer à l’atelier de formation sur les techniques de production de semences de variétés composites et hybrides de maïs, organisé par l’IRAD.

Et comme nous avons un champ de production de 100 ha de maïs, nous projetons passer à la production des semences de variétés hybrides et booster notre potentiel. Cet atelier animé par les chercheurs de l’IRAD nous a ainsi permis d’apprendre la technique (mise en place et conduite des parcelles, récolte et opérations pos-récolte… par des enseignements théoriques et pratiques) de production desdites semences. Au regard des enseignements reçus pendant les 3 jours de formation, je pense que nous sommes capables de produire dorénavant des variétés hybrides et mettre à la disposition des agriculteurs des semences de qualité et surtout certifiées »

En effet, à travers le Programme d’appui au renforcement de la production agricole au Cameroun (PARPAC), et précisément la composante 1 axée sur l’accroissement de la production alimentaire en facilitant l’accès aux intrants agricoles, financé par la Banque africaine de développement (BAD), l’IRAD, en collaboration du MINADER, avait pour objectif de former 100 producteurs capables d’accroître la disponibilité des semences de variétés composites et hybrides de maïs de qualité et en quantité sur l’étendue du territoire national. Une initiative en droite ligne de la politique de l’import-substitution prônée par le président de la République et du renforcement de la sécurité alimentaire du Cameroun. Pour atteindre cet objectif, une série de quatre ateliers a été organisée à travers le pays : Garoua (zones agroécologiques 1 et 2), Bafoussam (zone agroécologique 3), Douala (zone agroécologique 4) et Mbalmayo (zone agroécologie 5).

Étant donné que les variétés hybrides ont permis à de nombreux pays d’augmenter considérablement la production et de réduire la dépendance aux importations de maïs, l’institut que dirige Dr Noé Woin a développé des formules hybrides hautement productives et adaptées aux conditions pédologiques et climatiques du Cameroun. Finalité: porter la production nationale à 4 millions de tonnes de maïs à l’horizon 2030.