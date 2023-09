Diversification des cultures de rente : l'IRAD distribue 25 000 plants d'anacardiers aux organisations paysannes de Touboro (nord-Cameroun)

35 groupes d’initiative commune (GIC) et coopératives agricoles et plusieurs producteurs isolés de l’arrondissement de Touboro (région du Nord) ont, solennellement, reçu 25 000 plants (soit 250 ha de terres à mettre en valeur) produits par l’Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD) que dirige Dr Noé Woin, en la faveur de l’implémentation du précieux projet prescrit par le chef de l’État axé sur la diversification des cultures de rente au Cameroun et l’amélioration des revenus des paysans, le 17 août 2023.

La cérémonie qui a mobilisé grand monde à l’esplanade de l’IRAD Touboro était présidée par le sous-préfet de Touboro, Elias Noudjiguimen. En présence du chef de la Station polyvalente de recherche agricole (SPRA) de Garoua, Dr Simon Basga Djakba.

D’après les responsables de l’IRAD, cette localité du département de Mayo-Rey a été suffisamment approvisionnée en plants de cette spéculation courant les campagnes des cinq dernières années du projet qui bénéficie d’une dotation spéciale du président de la République.

D’ailleurs, pour édifier, une fois de plus, les populations sur la culture de l’anacarde, le chef de la SPRA de Garoua a présenté les itinéraires techniques de mise en place de la plantation et de la récolte, ainsi que le séchage et le stockage des noix de cajou.

En plus de la distribution gratuite des plants, les chercheurs de l’Institut bras séculier du gouvernement camerounais en matière de développement agricole assurent pleinement l’encadrement des producteurs.

Pour pérenniser les bonnes pratiques culturales, ils forment des paysans formateurs dans la mise en place et le suivi des parcelles d’anacardiers. En même temps qu’ils travaillent à la caractérisation des variétés d’anacardiers en station.

En dépit des plants crevés ou détruits par le bétail et les feux de brousse, le développement de la culture de ‘’l’or gris’’ dans les 4 régions (Extrême-Nord, Nord, Adamaoua et Est) augure des lendemains reluisants pour les populations locales mais également pour l’économie nationale. Au cours du lancement de ce projet en 2017, les prévisions étaient de 5 000 000 de plants d’anacardiers (pour 50 000 ha de terres ensemencées) à distribuer en 5 ans aux potentiels producteurs.

Le bilan présenté, à ce jour, est de 10 400 000 de plants (soit plus de 104 000 ha de terres à emblaver) distribués aux seigneurs de la terre dans les 4 régions ciblées par le projet à la prunelle des yeux du chef de l’État du Cameroun, Paul Biya.