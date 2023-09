Promotion de la filière anacarde : l'IRAD met 55 000 plants à la disposition des organisations paysannes de Garoua Boulaï (est-Cameroun)

Le 17 août 2023 à l’antenne de l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) de Badan (département du Lom et Djerem), une trentaine de coopératives agricoles, groupes d’initiative commune (GIC) et personnes isolées ont, solennellement, reçu le don agricole spécial du chef de l’État, pour le compte de la campagne de l’année en cours, des mains de l’adjoint au sous-préfet de Garoua Boulaï, Wilfred Ngbola Sah I.

«Dans le souci permanent d’encadrement des paysans, le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MINRESI) au même titre que les autres ministères sectoriels, ne ménage aucun effort pour mettre à la disposition des compatriotes paysans les semences de qualité à travers ses services déconcentrés». Ces propos qui plantent le décor de la cérémonie de distribution de 55 000 plants d’anacardiers (soit 5 50 ha de terres à mettre en valeur), sont de l’adjoint au sous-préfet de l’arrondissement de Garoua Boulaï.

Dans le cadre du projet de production et de distribution des plants d’anacardiers et d’Acacias senegal qui bénéficie d’une dotation spéciale du président de la République. Cette initiative implémentée par l’IRAD que dirige Dr Noé Woin participe de la mise en œuvre de la politique du gouvernement axée sur la diversification des cultures de rente au Cameroun, du renforcement de la sécurité alimentaire, et de l’amélioration substantielle du revenu et des conditions de vie des populations de l’arrière-pays.

C’était en présence du chef du Centre de Recherche Agricole (CRA) de Wakwa, Dr Venasius Wirnkar Lendzemo, représentant du DG de l’Institut de Nkolbisson, et des autorités municipales et traditionnelles de la place.

En rappel, en dépit des plants crevés ou détruits par le bétail et les feux de brousse, le développement de la culture de ‘’l’or gris’’ dans les 4 régions (Extrême-Nord, Nord, Adamaoua et Est) augure des lendemains reluisants pour les populations locales mais également pour l’économie nationale. Au cours du lancement de ce projet en 2017, les prévisions étaient de 5 000 000 de plants d’anacardiers (pour 50 000 ha de terres ensemencées) à distribuer en 5 ans aux populations, à ce jour, le bilan est à plus de 10 400 000 de plants (soit plus de 104 000 ha de terres à cultiver) distribués gratuitement aux seigneurs de la terre. Visiblement comblée, Charlotte Mbaka, bénéficiaire, déclare : «Nous remercions le président Paul Biya et l’IRAD d’avoir pensé à nous».