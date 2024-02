Développement des systèmes agricoles : Le PRASAC tient un atelier de validation du Plan stratégique décennal à Douala (Cameroun), du 29 janvier au 02 février 2024

Pour se doter d’un document consensuel de qualité axé sur la mobilisation des financements auprès des partenaires financiers pour la mise en œuvre des programmes régionaux de recherche ciblés, le Pôle régional de recherche Appliquée au développement des systèmes agricoles d’Afrique Centrale (PRASAC) organise un atelier régional de validation de son Plan stratégique décennal dans la capitale économique du Cameroun (Douala), du 29 janvier au 02 février 2024.

À cet effet, d’après les termes de référence (TDR) de la Direction scientifique de l’organisme sous-régional spécialisé en matière de développement des systèmes agricoles en Afrique centrale, il sera question de présenter la méthodologie d’élaboration de la stratégie ; de présenter, examiner, amender et valider la structure, les axes stratégiques, les programmes, les projets et activités ciblés dans le document du PS ; valider le PS sous réserve de la prise en compte des éléments mis en exergue de cette atelier de validation ; et établir une feuille de route pour l’adoption des documents par les instances supérieures de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

La trentaine des participants attendus provient des États membres (Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale et Tchad) de la CEMAC (responsables des instituts de recherches agricoles et chercheurs du système national de recherche agricole), du PRASAC, de la CEMAC et des partenaires au développement (CPAC, FAO, CORAF, CIRAD et PROPAC).

D’après les organisateurs, le processus de validation du PS suit un principe de large consensus entre le PRASAC et ses partenaires.

Selon les mêmes TDR, la conduite des travaux de l’atelier va reposer sur des sessions plénières et des travaux de groupes conduits par un bureau mis sur pied par les participants.

Les résultats desdits travaux seront, plus tard, soumis à l’appréciation du Conseil scientifique du PRASAC.

Pour rappel, le PRESAC dirigé par le Gabonais, Jean-Louis Mihindou Doukouga, est une institution spécialisée de la CEMAC dont le siège est à Ndjaména (Tchad).