Agriculture intelligente face au climat (AIC) : un atelier de formation régional organisé par le CORAF à Douala (Cameroun)

«Revisitation et maîtrise des concepts de base théoriques et techniques sur les changements climatiques et sur l’agriculture intelligente face au climat par les participants ; partage et capitalisation des expériences des participants en matière d’élaboration de projets dans les pays ; maîtrise des techniques d’élaboration des projets pro-AIC par les participants ; maîtrise des méthodes et outils d’évaluation des pratiques et technologies agricoles par les participants ; identification et partage des idées de valorisation des connaissances acquises avec les participants.»

Voilà, entre autres, les résultats attendus de l’atelier de formation sur l’AIC en Afrique centrale dont les travaux ont solennellement été ouverts par le directeur général de l’Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD), Dr Noé Woin, le 06 septembre 2023 à Douala (région du Littoral):

Ce séminaire de 3 jours (06 au 08 septembre) est une initiative du Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF), en partenariat avec l’Alliance Bioversity International et CIAT, représentés respectivement par les Dr Emmanuel Njukwe (directeur de la recherche et de l’innovation) et Alcade Segnon (responsable scientifique). Dans le cadre du projet Accélérer l'impact de la recherche climatique du programme CGIAR en Afrique (AICCRA).

«Les pratiques et technologies potentiellement utilisables dans l’AIC nécessitent des évaluations préalables pour leur utilisation dans les projets et programmes. La validation des caractéristiques climato-intelligentes des options AIC passe nécessairement par une évaluation rigoureuse de ces dernières », a préconisé le DG de l’IRAD.

Au cours de son mot de bienvenue à la vingtaine de participants, le Dr Njukwe a précisé que cette activité vise «à développer des idées pour mettre en œuvre un projet au niveau régional pour lutter contre les effets du changement climatique».

Au demeurant, selon les organisateurs, l’objectif principal de cet atelier de 3 jours est «de renforcer les capacités des acteurs des Systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) et des Alliances AIC dans l’élaboration des projets AIC et l’utilisation des outils et méthodes d’évaluation des caractéristiques climato-intelligentes des pratiques et technologies potentiellement AIC».

Ayant pour mission de parvenir à la réduction durable de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest et du Centre, le CORAF est un organisme composé de : le Bénin, le Burkina Faso, l le Cameroun, le Cap-Vert, la Centrafrique, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, l la Gambie, le Ghana, la Guinée Conakry, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Sierra Leone, le Tchad, le Togo et Sao Tomé-et-Principe.