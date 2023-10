Conférence Démocratie participative : quelle place aujourd'hui dans la décision publique ?

Conférence Grand Public :

Démocratie participative : quelle place aujourd’hui dans la décision publique ?

Que devient la démocratie participative, aujourd’hui, lorsqu’elle est mise en place par les gouvernants ?

Des conventions citoyennes aux budgets participatifs, en passant par les plateformes participatives en ligne, les autorités publiques locales et nationales déploient aujourd’hui nombre de dispositif participatifs, de toute nature. Cet engouement interroge. Sans condamner d’avance ces démarches, nous proposons d’attirer l’attention sur les modalités concrètes du déploiement du dispositif : qui les met en place ? Les anime ? Assure leur lien à la décision publique ? Ainsi, on identifie un décalage entre l’engouement pour des dispositifs participatifs sous contrôle, et leur poids toujours plus faible sur le processus décisionnel, qu’illustre particulièrement bien le secteur de l’environnement.

Avec Mr. Guillaume Gourgues

Maitre de conférences en science politique à l’Université Lumière Lyon-2

Rendez-vous le 25 octobre 2023

à la Médiathèque Latour Maubourg, Valence