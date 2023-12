[VIDÉO] Première rencontre Territoire Engagé Transition Ecologique en Économie Circulaire Auvergne-Rhône-Alpes

Une vingtaine de collectivités étaient présentes pour échanger sur leurs expériences et présenter leurs projets. Lors de différents ateliers les collectivités ont collaboré autour des piliers de l’économie circulaire et la visite du Collège Truffaut a permis de présenter la valorisation d’un bâtiment et des boucles d’économie circulaire du projet.

Le 7 novembre dernier se tenait la Première rencontre Territoire Engagé Transition Écologique en économie circulaire Auvergne-Rhône-Alpes , pour la nouvelle animation territoriale pilotée par le CIRIDD et portée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’ ADEME .

Ressources complémentaires