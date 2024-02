Développement durable de l'Afrique : La CEA en campagne de charme pour valoriser le capital naturel

La Commission économique pour l'Afrique (CEA) organise le 2 février 2024 un webinaire de lancement d’une démarche d’exécution sur le thème : « Comptabilité du capital naturel, inventaire des gaz à effet de serre, solutions fondées sur la nature, mobilisation des financements durables : concepts, outils approches d’application à portée de main ». L’idée, pour l’organisme Onusien, est de parvenir à des économies transformées, plus propres, plus vertes, circulaires et prêtes pour l'avenir dans un contexte d’économie et d’environnement mondiale progressivement décarbonée et incertain.

Il est davantage question de vulgariser les solutions fondées sur la nature, l’innovation et les véhicules à buts spéciaux pour une mobilisation accrue des ressources financières et un repositionnement des économies de l’Afrique centrale sur les voies « vertueuses » d’une transformation structurelle et croissance à deux chiffres, plus propre, plus verte, circulaire et résolument prêtes pour l'avenir. La CEA veut ainsi mettre en vitrine les contributions des actifs du capital naturel et des services écosystémiques à l’expansion du produit intérieur brut (PIB) et de l’espace budgétaire dans une économie mondiale progressivement décarbonée à trajectoire et pilotage incertains.

« Sur la base des résultats de la COP 28 qui n’ont pas été totalement à la hauteur des attentes, il s’agit de voir dans quelle mesure faire une transition vers une logique systématique d’énergie durable et une économie où on s’inscrit dans de nouvelles pratiques », indique Dr. Adama Ekberg Coulibaly, économiste principal et Chef des initiatives sous-regionales au Bureau de la CEA pour l’Afrique centrale (ekbergcoulibaly@un.org).

La nécessité de mettre en route un processus de dialogue durable

Qu’il s’agisse de la résilience climatique, de la durabilité environnementale, de la neutralité carbone, de la comptabilisation du capital naturel, de l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre, des solutions fondées sur la nature, des échanges de dettes, des crédits carbone et biodiversité, de la finance verte, de l’article 6 de l'Accord de Paris, du Consortium pour la mesure et valorisation du capital naturel, ces concepts, outils, mécanismes, véhicules à buts spéciaux gagneraient à être rendus visibles, pour mobiliser les ressources financières ou accéder aux fonds spéciaux disponibles, estime-t-on à la CEA.

Que faut-il faire pour se les approprier et en tirer le meilleur parti ? Quelles mesures conjointes prendre pour libérer le potentiel de chaque levier ou modèle d’affaires économiques afin de mobiliser les ressources nécessaires au financement des priorités de développement des économies de l’Afrique centrale ? Autant de questions qui seront abordées lors du webinaire. In fine, le but est de mettre en avant l’avantage du collectif, la force du partenariat, la création d’alliances stratégiques, l’approche de partage des connaissances et d’expériences prenant ancrage dans la recherche-innovation, la mise en place réussie d’écosystèmes de type nouveau y compris les communautés de bonnes pratiques. Afin de faciliter la mise en route d’un processus de dialogue durable et de cadres d’actions conjointes et solidaires éclairé, productif et constructif. « Les autres régions sont en train d’opérer ce changement, mais au niveau du continent africain, ça demande des investissements colossaux pour financer cette transition. D’où la recherche des solutions innovantes basées sur la nature pour financer le basculement de l’économie traditionnelle vers l’économie verte », soutient Dr. Adama Coulibaly.

Thématiques d’actualité et adossées aux ODD

Les sujets au centre du webinaire de lancement vont porter autour des thématiques suivantes : « La comptabilité du capital naturel et inventaire des gaz à effet de serre, solutions fondées sur la nature : concepts, outils, approches d’applications à portée de main », « La comptabilité des actifs du capital naturel et des services écosystémiques pour dimensionner correctement l'économie dans les espaces dynamiques des stratégies de mobilisation des fonds: quelques concepts et méthodologies pour l’action » et « L’après pétrole, minerais critiques et terres rares : financer une transition rapide et durable d'une économie brune à une économie verte, bleue, jaune » (quelques preuves du terrain et modèles d’affaires à fort potentiel de mobilisation de ressources).

La série de webinaires d’étape organisés par la CEA, de concert avec ses partenaires de mise en œuvre et autres principales parties prenantes, permettra en outre de présenter et explorer les concepts émergents, les outils, mécanismes et approches méthodologiques les plus avancées et de mieux préparer les principales parties prenantes à opérer efficacement dans les espaces dynamiques de stratégies actuellement utilisées, pour mobiliser les ressources disponibles ou accéder aux fonds spéciaux qui peuvent aider à combler les déficits chroniques de financement. La finalité étant de repositionner leurs économies sur des trajectoires de transformations réussies et de croissance de qualité.

Les solutions basées sur la nature comme des indicateurs pour une croissance à deux chiffres

Un autre fait majeur de l’activité sera l’organisation des sessions de formations en ligne et en présentiel au bénéfice des participants, afin qu’ils réalisent des évaluations en durabilité et faisabilité, identifient et (surtout) surmontent les obstacles susceptibles d'entraver le déroulement de leur progression dans l’affinage ou le renforcement de leurs capacités à mobiliser des ressources nouvelles dans la quête continue de repositionner leurs économies respectives sur les voies de la transformation structurelle et de la croissance à deux chiffres. Cette démarche, une fois aboutie, permettrait d’atteindre une plus grande durabilité environnementale, neutralité carbone, souveraineté financière.

Les discussions et contributions partagées au cours des sessions de formation vont aider à comprendre et à contextualiser les approches de comptabilité du capital naturel et d’inventaire des gaz à effet de serre, entre autres. La CEA voit en les solutions émergentes fondées sur la nature des indicateurs durables fiables pouvant compléter les approches traditionnelles établies pour estimer avec précision le PIB. Cela contribuera à élargir l’espace de marge de manœuvre budgétaire et à promouvoir une plus grande efficacité dans la mobilisation de capitaux additionnels en vue de parvenir à un avenir financier plus radieux et une souveraineté ou indépendance financière plus effective.