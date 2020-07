Appel à l'innovations dans le cadre du programme WACA : solutions innovantes pour lutter contre l'érosion côtière

Une publication du média Social Net Link, en date du 19 juin 2020, relate le lancement d’un appel à l’innovations dans le cadre du Programme de gestion du littoral ouest-africain (WACA).

Date d’ouverture des candidatures : le 1er juin 2020

Date limite de candidature : le 1er juillet 2020

L’appel à l’innovation du Groupe de la Banque mondiale est un projet régional associant plusieurs pays qui vise à soutenir les ressources actuelles et à renforcer la résilience des habitants du littoral du Bénin, de la Côte d’Ivoire, de la Mauritanie, de São Tomé et Príncipe, du Sénégal et du Togo.

Cet appel à l’innovation met l'accent sur la question de la dégradation côtière en Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement vise à réduire l’impact des grands ports commerciaux sur le mouvement des sédiments et de l'érosion côtière.

L’appel porte sur des solutions innovantes pour les six pays susmentionnés et il pourrait s'étendre à l'ensemble des 17 pays côtiers qui participeront au programme ultérieurement.

L'objectif est d'identifier les innovations qui permettent d'éviter, d'atténuer et de corriger les effets géomorphologiques et écologiques (érosion côtière et dégradation de l'écologie marine) associés aux ports commerciaux existants et prévus en Afrique de l'Ouest.

L'ampleur et la complexité des questions côtières exigent une approche interdisciplinaire et régionale ainsi qu'un niveau de financement et de soutien engageant de nombreux intervenants et partenaires. L'objectif de cet appel est de trouver des solutions à la dégradation côtière qui soient innovantes, réalisables et durables.

Pour consulter l’AAI de la Banque Mondiale

Pour candidater à l’AAI

Source de l’information : publication du média Social Net Link & AAI du Groupe de la Banque Mondiale ; Illustration : Pixabay