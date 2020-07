L'opération "Togo Propre" affiche des résultats encourageants

Lancée en octobre 2014, mois du Civisme et de Citoyenneté par le gouvernement togolais et le Premier Ministre de l’époque Ahoomey-Zunu, cette initiative a pour but la protection de l’environnement dans le pays tout en promouvant le civisme écologique. “Togo Propre” ne se limite pas à la capitale, Lomé mais tente également d’engager les citoyens d’autres villes.

Pour ce faire, l’opération réunit des comités de développement de quartiers et villages et entretien l’environnement communautaire chaque premier samedi du mois. Pendant plusieurs heures, les citoyens nettoient les devantures du maisons, églises, lieux de divertissement mais aussi écoles et lycées. Certaines célébrités locales, telles que Maria Mobil n’hésitent pas à se joindre à ces activités et à contribuer à un environnement plus sain dans le pays.

Depuis son implémentation il y a six ans, ce projet aurait mobilisé 38 villes, 747 quartiers ainsi que 39 préfectures, d’après le Ministère du Développement, qui est chargé de l’exécution du projet. Jusqu’ici, certaines actions notables incluent l’enlèvement de plus de 600 dépotoirs sauvages, plus de 600 kilomètres de routes entretenues et plus de 1600 kilomètres de caniveaux curés, ainsi que l’aménagement de 152 berges et rivières. De plus, l’opération “Togo Propre” continue à sensibiliser les communautés locales sur la salubrité publique.

