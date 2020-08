Lyon, ville verte !

Cette initiative est à encourager et devrait servir de modèle aux villes du monde entier et à celles des pays émergents en particulier où les forêts paient bien souvent le lourd tribut de l'urbanisation (tracés de routes, promotions immmobilières abusives...) du fait des fortes croissances démographiques.

Les espèces végétales choisies devront permettre aux arbres de pousser quelles que soit les conditions climatiques (fortes chaleurs ou gel) en plus de filtrer l'air et de stocker du carbone.

