Un indien transforme les EPI des hôpitaux en briques écologiques

Les masques TNT ont rejoint la liste des préoccupations concernant la production de déchets. Ils s'ajoutent à la quantité déjà énorme de déchets hospitaliers, qui a augmenté depuis la pandémie.

Binish Desai un jeune indien, connu sous le nom de «Recycleur de l'Inde» a trouvé une alternative intéressante à ces articles. Il transforme les masques et les tabliers en matières premières. Desai est un entrepreneur social qui cherche toujours à transformer ce qu'il appelle des déchets en produits de valeur. Avec des matériaux qui seraient jetés, il a déjà construit, par exemple, des lampes, des lustres et des sols.

Avec des masques et autres EPI (équipement de protection individuelle), Binish Desai fabrique des briques. Les masques et casquettes jetables, entre autres, représentent 52% de la matière première, 45% de déchets de papier et 3% de liant sont ajoutés au mélange. Les briques sont séchées naturellement en trois jours. C'est ainsi que P-Block 2.0 est né.

La prochaine étape consiste à réaliser une production commerciale. Il est déjà à la recherche de partenariats pour réaliser la collecte en toute sécurité des produits jetables dans les hôpitaux et les centres commerciaux par exemple. Son idée est d'installer des boîtes avec une technologie qui indique quand elles atteignent leur capacité maximale. Le résidu reste alors intact pendant 72 heures et est ensuite désinfecté. Ensuite, il sera prêt à être utilisé dans la fabrication de briques EPI.

Pour l'instant, le jeune homme attend l'autorisation d'effectuer la collecte et le recyclage des déchets. Traiter les déchets hospitaliers n'est plus une tâche facile en pleine pandémie, les protocoles sanitaires sont encore plus stricts.

Le processus de fabrication des briques est similaire, mais j'ai ajouté des EPI fabriqués à partir de TNT (tissu non tissé), qui comprend des masques, des tabliers et des casquettes. J'ai commencé à expérimenter la méthode dans mon laboratoire à domicile et j'en ai rapidement fait dans mon usine », a-t-il expliqué à The Better Indian.

