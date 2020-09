Nestlé intensifie ses efforts dans sa transition vers les emballages durables

Nestlé continuera à déployer des matériaux d'emballages alternatifs et de nouveaux systèmes de livraison, à investir dans les infrastructures et à mener des actions auprès des consommateurs pour lutter contre les déchets d’emballage.

Nestlé met en œuvre un programme de formation et d'éducation sur l'emballage durable pour plus de 290 000 employés afin d'accélérer le changement de comportement et d'aider l'entreprise à atteindre ses objectifs d'emballage.

Nestlé s'engage à réduire d'un tiers son utilisation des plastiques vierges d'ici 2020 avec pour objectif, cinq ans plus tard, d'avoir 100 % de ses emballages recyclables ou renouvelables. Pour cela, le groupe mise sur les startups et leur capacité d'innovation.