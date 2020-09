Émissions de titres verts des filiales des énergies renouvelables de Central Puerto

Les filiales Central Puerto CP Manque et CP Los Olivos ont placé Green Bond (titre vert) sur le marché argentin pour l'équivalent de 50 millions de dollars américains. Les fonds seront utilisés pour financer ces entreprises dédiées à la production d'électricité à partir de sources renouvelables.

Les entreprises, dont les parcs éoliens sont situés dans la municipalité d'Achiras, province de Cordoue, ont une capacité d´installation combinée de 80 MW et ont commencée à fonctionner entre décembre 2019 et mars 2020, générant 345 GWh par an, qui sont vendues directement à des clients via des contrats de fourniture à long terme aux termes du Renewable Energy Forward Market (MATER).

Cette production équivaut à l'énergie nécessaire pour alimenter 88 000 foyers et devrait contribuer à éviter l'émission de 230 000 tonnes de dioxyde de carbone, générant un impact positif sur l'environnement.

La solution proposée consiste en l'installation d'un système de génération d'énergie solaire composé de films Sunew LIGHT, positionné sur la partie externe supérieure (toit) de l'outil et d'un contrôleur de charge qui gérera la recharge de la batterie du camion et du éclairage. L'installation vise à maintenir la charge de la batterie à des niveaux opérationnels, en alimentant les systèmes de charge de secours du camion, les lumières internes des outils et l'imprimante fiscale.

Il s'agit d'une étape importante dans notre stratégie de croissance dans le segment des énergies renouvelables, démontrant notre engagement au service de nos clients, tout en collaborant à la protection de l'environnement et en contribuant à diversifier la matrice de production d'énergie du pays ». a déclaré Fernando Bonnet, directeur des opérations (COO) de Central Puerto. En outre, ces obligations négociables ont été incluses dans le Panel sur les valeurs sociales, vertes et durables (SVS) de la Bourse et des marchés argentins (BYMA), étant le premier à être inclus depuis l'émission des instruments.

