[INSCRIPTION] Rencontre de collectivités et d'entreprises engagés en économie circulaire en région Auvergne-Rhône-Alpes et au Québec

Rencontre de collectivités et d'entreprises engagés en économie circulaire en région Auvergne-Rhône-Alpes et au Québec, le 11 octobre 2023

Comment l’économie circulaire propose-t-elle des solutions stratégiques et opérationnelles dans les territoires et les villes au Québec et en France ? De quels leviers disposent les acteurs publics et privés pour accélérer la transition vers l’économie circulaire ?

Comment l’économie de la fonctionnalité et de la coopération permet aux entreprises de transformer leur modèle économique en construisant des offres à haute valeur ajoutée, en promouvant leurs innovations et savoir-faire tout en intégrant les enjeux sociétaux et environnementaux ?

La journée d’échanges organisée par le CERIEC et le CIRIDD permettra d’abord de croiser les regards de Montréal, Lyon et Valence sur la conception et la mise en œuvre des feuilles de route territoriales en économie circulaire. Ensuite, des organisations québécoises et françaises, ainsi que des agents territoriaux partageront leurs expériences relatives à la transition vers des modèles économiques axés sur la fonctionnalité et la coopération.

Ces questions seront abordées à travers les regards croisés de collectivités et d'entreprises, au cours de 2 tables rondes et 1 atelier :

Ouverture de la journée par M. Benoît Charette, Ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec

9h00 - TABLE RONDE n°1 : Gouvernance territoriale en économie circulaire et feuilles de route des territoires

Natacha Beauchesne, Commissaire au développement économique de la Ville de Montréal

Laureline Bourit, Chef de projet économie circulaire, Métropole de Lyon, France

Nathalie Boyer, Déléguée générale direction DD et RSE, ORÉE, France

Nolwenn Daridor, Responsable Economie circulaire, Valence Romans Agglo, France

11h00 - ATELIER : Leviers et opportunités pour renforcer les liens entre entreprises et collectivités; entre la France et le Québec

14h00 - TABLE RONDE n°2 : Économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC) pour transformer le modèle économique des entreprises