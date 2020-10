La 2è édition du Forum sur l'innovation et les technologies émergentes organisée par l'OIC, du 12 au 13 novembre 2020 à Kribi (sud-Cameroun)

Initialement prévue fin août, mais pour cause de la conjoncture sanitaire marquée par la pandémie de Covid-19, la 2è édition du Forum sur l’innovation et les technologies émergentes organisée par l’Ocean Innovation Center (OIC) se tient finalement du 12 au 13 novembre 2020 à Kribi (sud-Cameroun).

Cet événement ayant pour thème général «Startups innovation challenge» est placé sous le haut patronage de la ministre des Postes et Télécommunications offre un cadre compétitif pour des startups créatrices des solutions les plus innovantes pour une opportunité originale d’encadrement dans l’écosystème high-tech.

C’est une compétition qui vise à détecter des innovations et à accompagner celles-ci afin qu’elles puissent répondre à des problématiques de la société.

Une enveloppe de 2.500.000 Fcfa est mise en jeu pour les potentiels vainqueurs (une dizaine au total), assortie d’un accompagnement des 10 meilleures startups.

D’après le président et co-fondateur de l’OIC de Kribi, Jacques Bonjawo, le point d’honneur est mis sur les thématiques telles que : le numérique, la santé, la télémédecine, l’automatisation, le Blockchain, la cybersécurité, l’infographie 3D, l’IoT, l’intelligence artificielle, la Big Data, le cloud computing et la robotique.

Sont attendus à ce méga rendez-vous consacré au numérique : les porteurs d’un projet innovant développé ou en cours de développement et d’une idée d’innovation technologique.

Et au rang des partenaires, il y a : l’Institut africain d’informatique (IAI) du Cameroun, le ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (MINEPAT), Microsoft, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Netexplo observatory et l’Institut supérieur de technologie appliquée et gestion (ISTAG).

Les critères de sélection des candidats sont : la pertinence du projet en jeu, le caractère innovant du projet au regard des services existants, la cohérence du projet, à savoir l’équipe, le business model, l’approche marketing et commerciale.

Selon les organisateurs, les dossiers de candidatures sont attendus du 14 au 31 octobre 2020.

Pour mémoire, l’OIC est une plateforme axée sur l'économie numérique pour la recherche, l'innovation, le développement de services, la distribution et la formation. A travers ce projet citoyen, les professionnels ou passionnés des TIC, les chercheurs, les étudiants, les développeurs et fournisseurs de produits et services associés ont à leur disposition des moyens, outils et infrastructures de technologies avancées pour leur épanouissement. Et la 1ère édition du Forum sur l’innovation et les technologies émergentes s’est tenue en 2018.

Pour plus amples informations, bien vouloir consulter le site web : http://www.oickribi.com/startups-challenge/