[Vidéo] Les Trophées de la participation et de la concertation 2020

Aujourd’hui, le nombre de projets qui impliquent les citoyens dans une démarche participative se multiplie de façon exponentielle. Pour valoriser ces nouveaux modes de participation, créer une émulation et faciliter la reconnaissance des acteurs impliqués dans ces démarches, Décider ensemble et la Gazette des communes organisent les Trophées de la participation & de la concertation. Ces trophées visent à soutenir et promouvoir les actions de concertation réalisées par des collectivités, des collectifs citoyens, des associations ou encore des entreprises publiques et privées.

Présentation des Trophées :

Alors que notre pays fait face à une crise sanitaire sans précédent, il est nécessaire de penser les solutions et l’après en associant l’ensemble des citoyens et des parties prenantes. Plus que jamais, il faut préserver et renforcer nos droits à l’information et à la participation ; plus que jamais, il faut encourager le développement de démarches de participation et de concertation sur l’ensemble du territoire.

C'est pour cette raison, et malgré le contexte particulier, que nous avons décidé de maintenir l'édition 2020 des Trophées de la participation et de la concertation. Les candidats ont pu, notamment, mettre en avant les démarches de participation mises en place pour répondre à la crise et préserver l’échange et le débat.

Cette année, la cérémonie de remise des Trophées a eu lieu en ligne le mardi 1 décembre 2020 en présence de Bertrand PANCHER, président de Décider ensemble et de Chantal JOUANNO, présidente de la Commission nationale du débat public et de notre Jury.

Le jury 2020

Pour cette quatrième édition, le jury est présidé par Chantal JOUANNO. Il compte sept autres membres :

Antoine BÉZARD - créateur du site lesbudgetsparticipatifs.fr

Anaëlle BAES - responsable Concertation digitale à SNCF Réseau

Patrice CARRÉ - président du Conseil scientifique de Décider ensemble

Cécile LACOSTE - conseillère politiques régionales et concertation à l'AdCF

Brigitte MENGUY - rédactrice en chef adjointe à la Gazette des Communes

François PANOUILLÉ - Chargé de mission Smart Cities à la Banque des Territoires

Sarah SCHONFELD - Directrice du Comité 21

Source de l'information : site de Décider Ensemble

