Salon de la Finance Responsable 2021

6ème édition du Salon de la Finance sur le thème de la finance responsable !

JEUDI 11 FEVRIER 2021 DE 13H00 A 18H00

EN LIGNE

L’objectif de cet événement est de démocratiser le sujet de la la finance responsable, ainsi que de créer des rencontres entre professionnels, particuliers, étudiants, ... . Le Salon offre à ses visiteurs la possibilité de découvrir des métiers et de communiquer avec des partenaires et entreprises reconnues tels que le Crédit Agricole d’Alpes Provence, AXA Investment Managers, Finance for Tomorrow ou encore Time for the Planet.

PROGRAMME :

13h00 : Ouverture de la sixième édition du Salon de la Finance

14h00 :

- AXA Investment Managers : " Finance responsable et investissement d’impact, un moyen de contribuer aux enjeux de notre planète ! "

- Acteurs de la Finance Responsable : " les enjeux sociaux et leur prise en compte par l’écosystème financier. "

15h00 :

- Forum pour l'Investissement Responsable : " L’engagement actionnarial "

- Time for the Planet : " Sauver le monde grâce à l’entrepreneuriat ? "

- Atlas Responsible Investors : "Favoriser la croissance durable à travers l'investissement dans des sociétés cotées ? "

16h00 : Table ronde animée par Clément Merle, Lucie Pinson, Nicolas Mottis, Mehdi Coly et Thomas Valli.

17h00 :

- Camille Prigent d'Investir Ethique et Violette Teissier d'ETIK Patrimoine : " L’investissement socialement responsable est-il performant ? "

- Finance For Tomorrow : " Valoriser les actifs du capital naturel pour protéger la biodiversité "

- Goodvest : " Quel est l'impact de votre épargne ? Comment aligner son épargne avec ses valeurs ? "

Les conférenciers :

Nicolas Mottis - Membre de la commission climat et finance durable de l'AMF

Lucie Pinson - Fondatrice de l'ONG Reclaim Finance

Mehdi Coly - Co-fondateur de Time for the Planet

Cédric Merle - Expert en finance verte et durable à Natixis CIB Green & Sustainable Hub

Thomas Valli - Directeur des Etudes Economiques à l'AFG

Vous souhaitez en savoir plus sur le monde de la finance responsable et rencontrer les experts du domaine ?

Vous êtes une organisation qui cherche à promouvoir ce secteur ?

Alors le Salon de la Finance Responsable est fait pour vous !

Pour en savoir plus

