Finance et environnement : de l'obligation de reporting à l'action environnementale - Colloque le 10 octobre 2023 à Paris

Finance et environnement : de l’obligation de reporting à l’action environnementale

Colloque AFITE le 18 octobre 2023 à Paris

Amphithéâtre de la Hall Pajol - 75018 Paris

Le Pacte vert pour l'Europe comporte un pilier économique qui doit permettre d’orienter les financements et les investissements vers les activités « durables ». Plusieurs initiatives ont été engagées sur ce thème en Europe, et doivent être mises en œuvre en France :

Le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) entré en vigueur en 2021 impose aux prestataires de services d’investissement (PSI) et aux gestionnaires d’actifs de divulguer des informations sur la durabilité de leurs produits financiers, de classer leurs fonds en fonction de différents critères de durabilité et de prendre en compte les incidences de leurs investissements.

Le règlement sur la taxonomie verte adopté en juin 2020 permet le classement des activités économiques en fonction de leur durabilité afin d’orienter les flux de capitaux vers les activités qui contribuent à l’environnement et la lutte contre le dérèglement climatique.

Enfin, la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) va obliger 50 000 entreprises à fournir des informations extra-financières précises et standardisées en matière de développement durable, de gouvernance et de gestion des risques.

Dans ce contexte, l’objet de ce colloque est de faire le lien entre les besoins des investisseurs et analystes en matière environnementale et les obligations de reporting, actuelles ou à venir des entreprises et de communication d'informations extra financières précises et standardisées concernant le développement durable, la gouvernance et la gestion des risques ainsi que les changements opérationnels que cela implique.

Des analystes, investisseurs, entreprises et institutionnels seront invités à témoigner. Une large place sera laissée aux échanges avec la salle.