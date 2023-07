La 2ère édition de la Journée du Patrimoine Agricole bio et équitable se tiendra le dimanche 14 mai 2023 partout en France

Fort du succès de la 1ère édition, le label Bio Equitable en France organise en partenariat avec les associations de consommateurs FAIR(e) un monde équitable et Bio Consom’acteurs et avec Biopartenaire, la Journée du Patrimoine Agricole bio et équitable le dimanche 14 mai 2023 partout en France, premier dimanche de la Quinzaine du Commerce Equitable.

Les acteurs de Bio Equitable en France vous invitent, à découvrir la richesse de nos campagnes, à une véritable rencontre entre citoyens et paysans en vue de mieux faire connaître les pratiques agricoles et commerciales bio et équitables ! Embarquez pour une (re)découverte de notre Patrimoine Agricole, qui assure la prospérité de nos territoires.

Les conclusions du 6e rapport du GIEC publié le 20 mars 2023 sont toujours et encore plus préoccupantes concernant les perspectives sur l'avenir climatique dont les effets se font déjà ressentir sur la biodiversité. Des impacts de pire en pire mais des solutions sont sous notre nez. C’est pourquoi cette journée portes ouvertes dans les fermes labellisées Bio Equitable en France est organisée pour réaffirmer les valeurs d’une agriculture paysanne bio et équitable afin de favoriser un modèle agricole plus vertueux, pour l'humain, l'animal et l'environnement pour lutter contre le changement climatique.

Lors de cette 2ème édition de la Journée du Patrimoine Agricole bio et équitable, qui se tient le dimanche 14 mai 2023 partout en France, chacun, du jeune curieux au gourmet fier de son territoire, est invité à découvrir les agriculteurs et les fermes bio, qui ont choisi l'agroécologie et le commerce équitable pour promouvoir une alimentation saine.

Au programme : visite de la ferme, rencontre avec les producteurs, découverte des productions et des techniques bio et équitables, dégustations, ateliers, débats pour agir entre citoyens et agriculteurs.

Les fermes labellisées Bio Equitable en France ouvrent leurs portes au public le 14 mai et ont vocation à :

Æ Défendre des modes de production transformateurs et montrer des exemples agroécologiques ;

Æ Dialoguer et s’unir entre citoyens et agriculteurs pour façonner l’avenir du bien manger localement, pour co-construire des actions locales au-delà de l’événement ;

Æ Préserver un bien commun agricole menacé ;

Æ Rendre visible les transformations et les impacts positifs que permet le commerce équitable en France ;

Æ Présenter une boussole vers des produits bio, sains, équitables, conçus de la fourche à la fourchette ;

Æ Défendre une capacité d’agir à travers la consommation engagée, dans un monde où les prix sont sans cesse tirés vers le bas au détriment de la qualité.

Venez les découvrir le dimanche 14 mai et partager un moment convivial : https://www.bio-equitable-en-france.fr/le-patrimoine-agricole/

Anjou / Sarthe > Ferme de la Cerclerie – 72300 Précigné

Auvergne-Rhône-Alpes / Rhône > Ferme GAEC Là-haut sur la montagne – 69440 Saint André la côte

Auvergne-Rhône-Alpes / Puy-de-dôme > Ferme de Walter Migne – 63320 Saurier

Bretagne / Ile et Villaine > Ferme des petits chapelais – 35510 Chavagne

Centre Val de Loire / Loir et cher > Les fourmis vertes – 41000 Blois

Grand Est / Marne > Le Jardin des Vieux Copains – 51390 Rosnay

Grand est / Ardennes > EARL de Lucquy – 08220 REMAUCOURT

Ile-de-France / Val d’Oise > EARL du Gros Poirier – 95640 Le Heaulme

Nouvelle Aquitaine / Charente-Maritime > La ferme du Mont d’Or – 17290 le Thou

Nouvelle Aquitaine / Charente > Les fermes de Chassagne – 16240 Villefagnan

Occitanie / Tarn et Garonne > GAEC du Grand Chêne – 82340 Dunes

Pays de La Loire / Loire Atlantique > GAEC de la châtaigneraie – 44220 Couëron

Pour plus d’informations sur le label Bio Equitable en France :