UBAC, la marque de basket éco-responsable made-in France

UBAC est la 1ère marque Française qui propose une gamme de baskets et d’accessoires (bonnets, pulls etc.) à partir de matières naturelles & recyclées (laine et chanvre). Son ADN : concevoir une marque de textiles confortables, intemporels et responsables.

Pionnière, Ubac est la première marque de baskets en laine recyclée, obtenue grâce à un tissage innovant, développé par un artisan de la filière lainière tarnaise.

Startup roannaise, UBAC a été créée en 2018 par deux jeunes entrepreneurs : Mathilde Blettery et Simon Nicolas avec l’ambition de repenser la mode de demain :

- une mode Made in France inspirée par la nature : UBAC conçoit et stylise des baskets, bonnets, casquettes, pulls uniquement avec des matières naturelles ou recyclées moins impactantes : laine recyclée, chanvre, lin, coton recyclé, l'éthanol de canne à sucre et le caoutchouc.

- développer ses propres tissus, travail de sourcing et revaloriser du savoir-faire textile régional.

- développer et revaloriser des filières locales et en circuits courts : La distance maximale parcourue entre les ateliers de Ubac et ses clients est de 1750 km.*

Tous les produits Ubac sont fabriqués par des artisans en France ou au Portugal afin de produire durablement et valoriser les industries locales. Les pulls et bonnets sont tricotés à Roanne (42) dans l’atelier Jean Ruiz à seulement 1600 mètres des bureaux de la marque. L’atelier est spécialisé dans la maille haute gamme.

Ubac propose des produits écolo et tendance dont la durabilité est mesurable tout au long de son processus de fabrication. Le mot Ubac désigne le versant de la montagne le moins exposé au soleil et donc le plus préservé de l'empreinte humaine. Ubac devient alors un symbole d’une nature préservée et encore sauvage dont on doit prendre soin.

La startup reverse 1% de ses bénéfices à une association environnementale : LPO, 3 ans de partenariat.

* distance maximale parcourue entre Lille et les ateliers de Ubac les plus éloignés, au nord de Porto.

https://ubac-store.com/