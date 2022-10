Commown, la coopérative de location d'électronique sobre et engagée : MUTUALISER POUR FAIRE DURER !

Commown, la coopérative de location d’électronique sobre et engagée

COMMOWN, Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)., est un fournisseur militant de produits électroniques éco-conçus et de services pour lutter contre l’obsolescence programmée.

MUTUALISER POUR FAIRE DURER !

Créée en 2018, le projet est né de la volonté de s’affranchir du modèle dominant de production/vente qui est responsable du renouvellement prématuré des appareils.

Ainsi, Commown propose aux clients une offre basée sur la location avec services et sans option d’achat : faire durer le matériel informatique grâce à la location longue durée.

Le client dispose d’un appareil, mais surtout de services : prise en charge des pannes, casses, assistance à l’usage, renouvellement de la batterie si besoin... La SCIC propose ses services aux particuliers et aux professionnels et depuis peu, une offre pour les collectivités a été mise en place.

L’offre particulier est accessible à partir de 17 € 80 pour un Fairphone, le prix de l’abonnement dégressif dans le temps incite l’usager à conserver le même appareil !

Objectif affiché : la durabilité !

UNE TECH PLUS VERTE

Selon Global e-waste monitor 2020, le rapport des Nations unies, la quantité de déchets électroniques produits dans le monde en 2019 a atteint le chiffre record de 53,6 millions de tonnes, soit une hausse de 20,7 % en cinq ans.

Quant à nos smartphones, ils ne restent rarement plus de quelques années entre nos mains avant de finir au placard. Pourtant, la durée de vie d’un téléphone peut largement dépasser les 2 à 3 ans qu’on leur accorde. Un téléphone n’est pas forcément vieux au bout de quelques dizaines de mois.

Comment Commown ne veut pas vous faire changer de téléphone, d’ordinateur ou de tablette ?

Commown propose aux particuliers et aux entreprises de louer des smartphones, des ordinateurs et des casques facilement réparables et à la production labellisée comme équitable lorsque c’est possible. La coopérative alsacienne livre partout en France.

En louant à des particuliers ou à des entreprises des appareils électroniques reconnus pour leur réparabilité, Commown lutte contre l'obsolescence programmée et contre la pollution électronique. Ainsi, Commown espère doubler la durée d’usage moyenne des appareils de sa flotte.

« Si un appareil nous revient, nous récupérons ses composants pour réparer d’autres appareils. Nous maintenons en circulation les composants le plus longtemps possible, ce qui va réduire l’empreinte environnementale de chaque produit » précise Adrien Montagut, co-fondateur de Commown.

Commown fait partie des Licoornes qui rassemble plusieurs coopératives engagées : Mobicoop, Enercoop, TeleCoop, CoopCircuits, Railcoop, Citiz, Label Emmaüs, Commown et La Nef.

Elle a été récompensée par le prix « Technologies & solidarités », lors des Grands Prix de la finance solidaire de 2019.

https://commown.coop/

*EFC = Economie de la fonctionnalité et de la coopération