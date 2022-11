Séminaire : Vous intervenez sur le Bâti : pensez Biodiversité !

Vous rénovez un bâtiment et vous souhaitez sauvegarder la faune présente, ou créer un nid douillet pour le retour des oiseaux migrateurs et ainsi agir concrètement pour la biodiversité ? Venez, nous avons des choses à vous dire !

Un peu de contexte :

FNE Centre-Val de Loire, dans le cadre de l’animation de sa coalition «Transition énergétique et préservation de la biodiversité», a initié en 2021 des échanges avec divers acteurs régionaux du bâti (bailleurs sociaux, chambre des métiers et de l’artisanat, FFB et CAPEB) et les professionnels de son réseau et du Muséum de Bourges en ce qui concerne la connaissance des espèces inféodées au bâti (Martinet noir, Hirondelle de fenêtre et Chauves-souris communes) afin d’établir un premier contact et leur présenter une feuille de route permettant de mieux prendre en compte ces espèces dans et autour des chantiers.

Le 9 décembre prochain, FNE Centre-Val de Loire et son réseau d’associations organisent cette fois un séminaire bâti et biodiversité pour donner la parole à un cercle plus large d’acteurs afin que chacun puisse préciser le fonctionnement de sa structure et son réseau ainsi que sa manière d’appréhender les questions de biodiversité au quotidien. Ces temps d’échanges permettront aux collectivités et aux associations de mieux appréhender le fonctionnement du monde du bâti et identifier ensemble les freins à débloquer et/ou et leviers à actionner pour améliorer la prise en compte de la biodiversité dans (et autour) les futurs chantiers à conduire en région.

Ils seront là :

Le Conseil régional, la ville de Tours, la FFB (fédération française du bâtiment) Centre-Val de Loire, la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) Centre-Val de Loire, les bailleurs sociaux adhérents à l’USH (Union sociale pour l’habitat) du Centre-Val de Loire ou encore l’association Echobat Centre-Val de Loire sont invités à présenter leurs actions et point de vue.

De nombreux échanges sont prévus avec les participants pour créer du dialogue, apprendre à mieux se comprendre les uns les autres, pour travailler ensemble à une meilleure manière de préserver la biodiversité sur les chantiers et dans la conception des projets !