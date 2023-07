Lancement de la plateforme BretagneCirculaire.org !

Le Réseau international de l’économie circulaire a été lancé en 2015 sur le web par le CIRIDD. Au terme de ce lancement, plus de 1 200 réalisations concrètes et autant de porteurs de projets (entreprises, collectivités, associations) dans les territoires ont été mis en lumière. Chaque territoire couvert par une des plateformes de l’économie circulaire est enrichi par les animateurs locaux.

Ce réseau couvre de nombreuses thématiques et moyens d’action parmi lesquels : l’enjeu des ressources, les éco-innovations, les démarches autour des 4 R (réduire, réemployer, réutiliser, recycler), l’éco-responsabilité, l’approvisionnement durable, l’éco-conception, l’écologie industrielle et territoriale ou l’économie de fonctionnalité…

En constante évolution depuis 2015, le Réseau voit apparaître de nouvelles plateformes au fil des années. Aujourd’hui, en juin 2023, c’est une plateforme consacrée au territoire breton qui prend vie. BretagneCirculaire.org est un espace pour identifier acteurs, initiatives ou ressources en Bretagne. Permettant de créer ainsi un écosystème de connaissance et de coopération pour l’économie circulaire sur le territoire breton. C’est également un espace inspirant et pédagogique, générateur d’échanges entre les acteurs, et offrant un contenu professionnel et qualitatif.

La plateforme Bretagne Circulaire a été portée par le CIRIDD (Centre de Ressources et d’Innovation pour le Développement Durable) et le projet a été coordonné par la Région Bretagne, l’État et l’ADEME.

Elle sert notamment de lieu de diffusion de contenus en rapport avec l’économie circulaire et les déchets, notamment l’actualité dans le domaine et les événements qui en découlent. Elle regroupe également les savoir-faire, les bonnes pratiques, mais est aussi à disposition des utilisateurs pour « partager une culture commune entre les parties prenantes au travers de différents modules complémentaires et organisés ».

Des retours d’expériences de terrain sont aussi disponibles et référencés pour inspirer d’autres acteurs du territoire : retrouver la cartographie.

Pour accéder à la plateforme et/ou s’inscrire c’est : ici