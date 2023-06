Verso Energy et Equans France signent un partenariat pour développer des projets hydrogène dans la mobilité lourde

Paris, le 14 Juin 2023,

Ce mercredi 14 juin, à l’occasion de la 10ème édition des Journées Hydrogène dans les Territoires qui se tient cette année à Pau, Verso Energy et Equans France, à travers sa Business Unit Hydrogène composée de l’unification des équipes h2 de Bouygues Energies et Services et d’Axima, ont annoncé la signature d’un accord de partenariat pour développer des projets d’infrastructure d’hydrogène pour la mobilité lourde.

Ce partenariat s’inscrit dans le prolongement de la collaboration initiée entre les deux entreprises pour les projets Alp’Hyne et H2BYCOL, lauréats de l’appel à projets européen Connecting Europe Facility en mars dernier. Forts de leur expérience et expertises complémentaires, les deux partenaires visent désormais à accompagner une dizaine de projets mis en commun dans le cadre du partenariat. Cet accompagnement concerne entre autres l’optimisation du design des installations et du schéma d’approvisionnement en électricité, ainsi que la sécurisation des financements, via notamment de nouvelles subventions nationales et européennes.

Récemment lauréats de l’appel à projets européen Connecting Europe Facility (CEF) pour le déploiement d’unités de production et distribution d’hydrogène, Verso Energy et Equans France, à travers sa Business Unit Hydrogène, ont conclu un accord visant à répliquer le succès de leur collaboration dans le cadre des projets Alp’Hyne et H2BYCOL. Pour rappel, les deux projets, regroupés sous le nom d’ArcHypel, visent la création de 3 stations de production et de distribution d’hydrogène renouvelable et décarboné le long des corridors du réseau de transport européen RTE-T. Implantés à Bonneville dans la vallée de l’Arve ou en Île-de-France dans la ZFE Francilienne, les projets Alp’Hyne et H2BYCOL permettront respectivement de décarboner l’activité industrielle et la mobilité haut-savoyardes ainsi que la flotte de deux acteurs de la construction majeurs en Île-de-France, à savoir Bouygues Construction et Colas.

Conclu à l’occasion de la 10ème édition des Journées Hydrogène dans les territoires à Pau, l’accord entre Verso Energy et Equans France encadrera leur partenariat sur les activités liées aux infrastructures hydrogène pour la mobilité lourde. Ce partenariat non exclusif a pour but de mettre en valeur la complémentarité des deux entreprises pour déployer des infrastructures de production et de distribution d’hydrogène sur le territoire : Verso Energy est spécialisé dans l’origination, le développement et l’opération d’infrastructures énergétiques avec la vocation de financer, opérer et fournir l’électricité nécessaire à la production et distribution d’hydrogène ; tandis que la Business Unit Hydrogène d’Equans France se positionne comme le partenaire EPC* de Verso Energy et aura la charge de la conception, de la construction et de la maintenance des centrales de production et des stations de distribution d’hydrogène.

Les futurs projets viendront s’ajouter au portefeuille de projets portés conjointement par les 2 entités, à ce jour composé du projet ArcHypel, dans le but de constituer un maillage d’infrastructures visant à décarboner en priorité la mobilité lourde à l’échelle du territoire français.

« La signature de ce partenariat renforce la collaboration fructueuse entre Verso Energy et Bouygues Energies & Services et offre à nos deux entreprises la possibilité de se projeter dans une collaboration de long terme. Nos projets vont ainsi pouvoir bénéficier de la forte complémentarité et de la richesse de nos expériences respectives » déclare Antoine Huard, Directeur Général de Verso Energy .

Caroline Mazzoleni, Directrice des activités de la BU H2 d’Equans France souligne : « Le succès du projet ArcHypel a permis de confirmer la forte complémentarité de nos deux entités et une volonté commune de développer la filière Hydrogène en France. Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de la collaboration initiée avec une volonté d’accélérer et de répliquer, ensemble en s’appuyant sur nos forces respectives, des projets plus nombreux. ».

Yves Nussbaum, Directeur Général de la division Industrie des Procédés d’Equans France conclut : « Levier incontournable de la transition énergétique que souhaite accompagner Equans France, l’hydrogène renouvelable compte parmi les technologies de rupture identifiées par l’Etat pour décarboner la mobilité et l’industrie française tout en accroissant sa souveraineté énergétique. Parmi les axes phares de la stratégie gouvernementale, le développement d’une mobilité lourde à l’hydrogène décarboné. Découlant du succès prometteur d’ArcHypel, nous voulons à travers ce partenariat avec Verso Energy décupler notre force de frappe et contribuer à la résolution de ce défi critique ».

* Engineering Procurement and Construction

A PROPOS DE VERSO ENERGY

Co-fondée par Xavier Caïtucoli et Antoine Huard, Verso Energy se fixe pour mission de rendre possible un mix énergétique décarboné et compétitif comportant une forte proportion d’énergies renouvelables, en développant, en finançant et en exploitant des projets de production et de stockage d'électricité renouvelable et de production d'hydrogène décarboné.

https://verso.energy/

Contacts presse :

presse@verso.energy

Stéphanie Lefebvre - Oustry slefebvre@aromates.fr

À PROPOS D’EQUANS FRANCE

Enraciné dans une histoire plus que centenaire, Equans%u202Fest le nouveau leader mondial du secteur des énergies%u202Fet services qui affiche de grandes ambitions en France, notamment grâce à Ineo et Axima. En s’appuyant sur une forte densité territoriale synonyme de proximité, ses 35%u202F000* salariés en France accompagnent leurs clients pour relever les défis d’une triple transition, énergétique, industrielle et digitale. Equans agit pour atteindre une production décarbonée, digitaliser les process et renforcer l'économie contributive. Génie électrique, climatique, réfrigération, sécurité incendie, IT et télécommunications, solutions digitales%u202F: les expertises complémentaires d’Equans se déploient en France à travers une combinaison unique de compétences multi techniques aussi bien pour les projets de conception, construction et installation que pour les services d’exploitation et de maintenance.

Equans connecte, protège et alimente en flux énergétique les territoires, villes, bâtiments, usines et infrastructures. En 2022, Equans France a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 6** milliards d’euros.

www.equans.fr

* Y compris Bouygues Energies & Services

** Chiffre consolidé Bouygues Energies & Services Equans, données pro forma 2022 non auditées

Contact presse :

Laure de Longevialle – laure.de-longevialle@external.equans.com – 06 62 34 71 77

À PROPOS D’EQUANS

Equans est un leader mondial du secteur des énergies et services implanté dans 20 pays, avec 90 000 collaborateurs* travaillant sur les 5 continents et un chiffre d'affaires annuel de plus de 17 milliards d'euros**.

Equans conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et les processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales historiques et un excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés d'Equans sont en mesure d'accompagner les territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, ventilation et climatisation), du Froid et de la Sécurité Incendie, du Facility Management, du Numérique et des TIC, de l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. Equans est leader sur les principaux marchés européens (France, Suisse, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. Equans est une société du groupe Bouygues.

www.equans.com

* Y compris Bouygues Energies & Services

** Chiffre consolidé Bouygues Energies & Services Equans, données pro forma 2022 non auditées