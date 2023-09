Le festival «Les Estivales de la Permaculture» se tiendra pour la 8ème année consécutive à Montreuil (93100) sur le site historique des Murs à Pêches, le samedi 07 et dimanche 08 octobre 2023.

Le thème de l’édition de cette année est “Objectif sols”.



Au programme : des stands, des ateliers, des conférences, des animations, des concerts, des projections, des débats, un espace enfant, un espace librairie, un café permaculture…

Notre invité d’honneur sera Gilles Domenech, pédobiologiste spécialisé dans les modes de culture favorable à la vie des sols dans les domaines de l'agriculture, des espaces vert et du jardinage. Auteur de plusieurs ouvrages, il anime également le site “Jardinons Sol Vivant” (https://jardinonssolvivant.fr/)



Plus d’informations sur le site internet du festival (https://festival-permaculture.tumblr.com/) et sur la page facebook (https://www.facebook.com/festivalpermaculture)



Boissons et restauration bio sur place.



Prairie des murs à pêches : 61, rue Pierre de Montreuil - 93100 Montreuil

- métro Mairie de Montreuil (12 min à pied)

- Bus 102 ou 121 (arrêt Danton) ou bus 122 (arrêt Saint-Just)



Entrée à prix libre en participation consciente

Le collectif PermaMontreuil