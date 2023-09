Webconf' APCC - La fin du pétrole : objectif, chance ou risque sociétal ?

Résumé

Dans un contexte de réduction des émissions de gaz à effets de serre pour infléchir la trajectoire du climat, réduire la consommation de pétrole et de gaz est une nécessité. En moyenne en 2020, chaque français a consommé directement ou indirectement plus de 7 barils de pétrole, sans en avoir pleine conscience. A tous niveau, l’utilisation du produit et sa substitution pose des problèmes complexes, tant en disponibilité qu’en coût. De manière simple, on assimile le pétrole et l’essence, et l’électrification de la mobilité légère une panacée. Mais dans l’industrie, la mobilité lourde, les fours verriers, les hauts-fourneaux présentent des difficultés techniques bien supérieures. Par ailleurs, les dérivés pétroliers hors carburants comme la chimie pour les polymères et les solvants, les lubrifiants, l’asphalte sont au cœur de la transition énergétique. Pour l’isolation des bâtiments, l’adduction d’eau, l’isolation électrique, les polymères sont incontournables. Mais moins de moteurs thermiques c’est moins de raffinage, et donc moins de polymères. Cette redistribution des cartes peut être brutale, en termes d’impact économiques, techniques, et de souveraineté. Connaitre les bases de l’économie du pétrole et des risques qui posent sur la chaine de valeur est important pour appréhender les risques et les opportunités de la transition énergétique.

Cette webconférence se propose de donner les rudiments nécessaires pour comprendre les ordres de grandeurs et les risques afférents à la profonde et nécessaire transformation de ce moteur universel de nos modes de vies.

Nous allons suivre la chaine de valeur, de l’amont à « l’extrême aval ». Quel est son impact climat, et sociétal ? Quelles sont les réserves, comment les mesure-t-on ? Peut-on manquer de pétrole avant qu’il ne soit devenu obsolète ? Quels sont les risques géopolitiques et économiques d’une tension d’offre et de demande ? Le gaz et le pétrole sont-ils différents ?

Dans un deuxième temps, on s’attachera à identifier des pistes d’adaptation et de substitution, pour les producteurs, les consommateurs directs et indirects, mais également pour le législateur.

Cette Webconf ‘ s’adresse largement à des entreprises, des industries ou des collectivités qui se doivent aujourd’hui de comprendre de quelle façon la transition énergétique est impactée par son vecteur principal, souvent méconnu, et dont l’impact est sous-estimé.

Intervenant.e.s