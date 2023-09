[SERRES BIOCLIMATIQUES] À la recherches d'agricultureurs et de collectivités !

Depuis 2015, ce sont 23 porteurs de projet situés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui ont été accompagnés dans la mise en place de serres bioclimatiques par le Geres et ses partenaires (le Bureau d’Études Agrithermic et le GRAB-Groupe de Recherche en Agriculture Biologique), avec le soutien de l’ADEME en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

L’objectif : proposer des alternatives aux serres traditionnelles, gourmandes en énergie, en créant des serres dites bioclimatiques adaptées à chaque territoire. Ces types de serres permettent de mieux respecter les contraintes environnementales - notamment par la réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre - tout en contribuant à sécuriser et dynamiser les productions agricoles.

Afin d'amplifier son action, le Geres et ses partenaires lancent aujourd’hui deux nouveaux Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour sélectionner 8 nouveaux bénéficiaires de la région Provence-Alpes Côte d’Azur mais aussi possiblement de l’Hérault, de l’Isère, du Gard, de l’Ardèche et de la Drôme.

5 agriculteur·rice·s et 3 collectivités désireux·euse·s d’appuyer une agriculture durable et locale et d'améliorer leur autonomie alimentaire sont recherché·e·s. Ces lauréat·e·s seront accompagné·e·s par des expert·e·s sur la conception, la mise en œuvre et le fonctionnement de leur serre bioclimatique.

Les candidatures sont à envoyer au plus tard avant le 15 décembre 2023. Renseignements sur le site du Geres.