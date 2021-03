Cycle de conférences "Petites leçons de ville" - Construire Low Tech

10 ANS DU CYCLE DE CONFÉRENCES DES « PETITES LEÇONS DE VILLE ». Le CAUE de Paris vous propose de participer à l’adaptation de la ville face au changement climatique !

6e soirée // En ligne depuis chez vous :

CONSTRUIRE LOW TECH - Jeudi 11 mars 2021 de 18h30 à 20h30.

La lumière, la ventilation et le confort thermique sont les qualités indispensables d'un lieu de vie. Les objectifs fixés par les réglementations induisent le recours à des dispositifs toujours plus techniques et consommateurs d'énergie. Pourtant, certaines méthodes ancestrales permettaient déjà de construire des édifices sains et confortables.

Comment se réapproprier des savoir-faire bioclimatiques ?

Programme de la soirée :

- Histoire des techniques dans la construction, par Emmanuelle Gallo, architecte et docteure en histoire de l'art

- La petite fabrique Ivry-Levassor par Nathalie Chazalette et Delphine Paillard, Directions Constructions Publiques et Architecture de la ville de Paris

- Le confort thermique dans les écoles de La Réunion, par Catherine Morel, directrice du CAUE 974

La conférence sera diffusée en direct sur notre site web et sur le compte Facebook du CAUE, ce qui vous permettra de poser vos questions. Elle sera également disponible pour un visionnage ultérieur.