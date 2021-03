Élections régionales : le Réseau Action Climat propose quinze mesures prioritaires à mettre en oeuvre pour la transition

Communiqué du Réseau Action Climat du 22 février 2021 (extraits)

Le Réseau Action Climat publiera un décryptage des programmes des candidats aux élections régionales sous le prisme du climat. Cette analyse couvrira les 13 régions de France métropolitaine et les principaux candidats, au regard de quinze mesures clés pour lutter contre le dérèglement climatique et défendre la justice sociale.

Le climat ne doit pas simplement être une promesse électorale qui transparaît dans les programmes. Il doit être réellement pris en compte par les candidats et les candidates aux élections régionales. Le Réseau Action Climat fait un double constat : l’urgence climatique est toujours plus prégnante et les régions disposent d’un champ d’action pertinent.

C’est pourquoi le Réseau a identifié quinze mesures prioritaires à mettre en œuvre pour la transition. Loin de représenter un enjeu seulement écologique, la lutte contre le dérèglement climatique doit permettre d’avancer vers une meilleure qualité de vie, de réduire les inégalités et d’apporter des bénéfices économiques et sociaux.

L’analyse portera sur les mesures prises dans le secteur du transport, de l’énergie, des bâtiments, de l’agriculture et de l’alimentation, secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, mais aussi sur des compétences plus précises comme la réduction des déchets et l’adaptation du territoire. Enfin, dans un contexte de pandémie mondiale, de crise sociale et économique, l’accent sera mis sur la nécessité d’une action en faveur de l’emploi, du pouvoir d’achat et de l’accessibilité pour les plus précaires. Une partie des mesures couvrira ainsi le domaine de l’enseignement, de la reconversion des emplois et des secteurs économiques, en lien avec la relance. Ces mesures ont été sélectionnées par les 25 ONG membres du Réseau Action Climat, certaines d’entre elles étant aussi issues ou inspirées des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat.

Via ce travail de décryptage, le Réseau Action Climat met en avant les candidats face à leur responsabilité : celle d’enclencher maintenant une transition juste et ambitieuse, ce qui commence par des engagements politiques forts.

