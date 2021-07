Gestion des ressources côtières : quelles implications pour une économie blueue durable?

La nouvelle étude rassemble une base de preuves qui démontre la nécessité d'une meilleure coordination de la gouvernance entre les activités terrestres et les ressources marines. Il offre aux décideurs politiques des options concrètes pour renforcer les structures de gouvernance terre-mer existantes et appelle à une évolution urgente vers une nouvelle approche de gouvernance.

Le rapport souligne que si les ressources côtières telles que le poisson, les minéraux et l'énergie sont essentielles à l'économie bleue durable, qui représente 5 % du PIB mondial, elles sont menacées par un large éventail d'activités humaines terrestres. Par exemple, environ 80 % de la pollution marine et côtière provient de la terre ferme. Cependant, il existe très peu, voire aucun, de mécanismes de gouvernance réellement efficaces qui prennent en compte les interactions terre-océan.

