Liaison Énergie-Francophonie N°114 - Ne laisser personne de côté : les ODD à l'échelle locale

Le rapport 2020 des Nations Unies sur les Objectifs de développement durable (ODD) relate qu’avant même la pandémie de COVID-19, «les progrès demeuraient inégaux et nous n’étions pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs d’ici à 2030». Si d’aucuns estiment que la pandémie de la COVID-19 est une occasion unique pour accélérer la transition vers l’économie verte, la réalité est que cette crise a certes mis l’économie mondiale sur pause, mais elle n’en a pas changé le modèle. Les experts s’accordent à dire qu’il ne sera pas possible d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat, ni les cibles des ODD en ralentissant seulement le modèle économique actuel. Il faut en sortir.

C’est dans ce contexte que le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé les gouvernements à «reconstruire en mieux » une fois passée la crise actuelle, en créant des sociétés plus durables, résilientes et inclusives, faisant écho au préambule du Programme 2030 sur les ODD.

La réussite de la mise en œuvre du Programme des Nations Unies à l’horizon 2030 et l’atteinte, ou non, des ODD, reposera par conséquent sur un certain nombre de facteurs, dont l’un des plus importants est sans doute la participation et l’implication active des populations à la base. Les collectivités locales, souvent oubliées ou marginalisées dans la planification, la mise en œuvre ou encore le suivi des programmes de développement passés, seront déterminantes à cet égard, pour engager le monde sur la voie de la durabilité.

Source : Infolettre Liaison Énergie-Francophonie

[LEF-IFDD] [ODD2030]