L'appel à projets international AUF COVID-19.2 ouvert jusqu'au 16 août 2021

Bien attentive et sensible à l’évolution de la pandémie de COVID-19 qui continue à sévir, après le 1er appel à projets international de 2020 à fort impact sanitaire ici et là, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance le 2è appel intitulé : «AUF-COVID-19.2».

L’objectif de l’appel à projets international ouvert jusqu'au 16 août 2021 est de valoriser l’apport des établissements d’enseignement supérieur et de recherche membres de l’AUF au développement de solutions à impact technologique et/ou social pour faire face aux difficultés provoquées par la prolongation de la pandémie COVID-19.

Contraire au précédent, ce nouvel appel pourra financer des recherches actions, enquêtes et/ou études consacrées à l’analyse des conséquences de cette crise sanitaire et qui proposent des solutions innovantes que ce soit dans les domaines de la santé, des sciences et technologies, ainsi que des sciences humaines, économiques et sociales.

Cet appel de l’association mondiale d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche francophones vise à soutenir : de nouveaux projets à mener dans les 12 mois ; le déploiement de projets à vocation régionale ou internationale, déjà à maturité, pour en favoriser l’adaptation locale ou le transfert scientifique-technologique ; le déploiement de projets ou les synergies entre projets soutenus par l’appel international « COVID 19.1 » de l’AUF au niveau national, régional ou international ; les organisations de la société civile (OSC) peuvent postuler dans le cadre d’un consortium dont le chef de file sera un établissement membre de l’AUF.

Seront également valorisés, les projets qui s’appuient sur des collaborations public-privé, particulièrement les entreprises qui souhaitent investir dans le système universitaire, toujours au bénéfice de l’écosystème.

Sont prioritaires, des équipes de jeunes chercheurs qui portent des projets au bénéfice des pays du Sud et des consortia qui proposent des projets à impact national, régional ou international. L’implication des ministères concernés est encouragée et valorisée.

L’AUF entend consacrer cette fois un fonds exceptionnel de 1 000 000 euros (soit environ 656 810 000 FCFA).

Les résultats seront rendus publics à partir du 20 octobre 2021.

Pour plus amples informations, bien vouloir accéder au : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-international-auf-covid-19-2/