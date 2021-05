Covid-19 en Haiti

En ce qui concerne la vaccination contre la covid-19, le pays n'a encore reçu aucune des doses des différents vaccins disponibles. Si l'on regarde les services de santé publique, en particulier les hôpitaux de références, les problèmes s'accumulent et ne disposent pas de capacités de traitement de soins intensifs pour une forte demande. Par conséquent, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton d'alarme dès aujourd'hui pour se préparer à une éventuelle augmentation des cas et des hospitalisations en raison des effets du Covid-19. Il faut prévoir des mesures économiques, l'accélération des achats de doses de vaccins, l'application de mesures préventives telles que la distance sociale, l'utilisation de masque, entre autres.

Si au début de la pandémie, l'incidence des décès en Haïti était faible par rapport à plusieurs pays, mais récemment avec la détection des nouvelles variants, il faut appuyer sur le bouton d'alarme et se préparer à faire face aux problèmes qui peuvent s'aggraver encore. Une recherche rapide dans les sites Web du gouvernement, de L´OMS et des organisations révèle une augmentation du nombre de cas de covid-19 ces derniers jours (MEDECINS SANS FRONTIÉRES, 2021).

Ressources complémentaires