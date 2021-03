NEXT IMPACT 30 : Premier panorama sur l'impact des entrepreneurs en Afrique

Africangels présente la 1ère édition du NEXT IMPACT 30, qui répertorie et dresse le panorama des entrepreneurs qui ont un impact sur le continent africain, à partir de la sélection du Prix de l’entrepreneur Africain, mis en place avec l’appui de PwC, de l’Organisation Internationale de la Francophonie, de Paris Region et Afric’Innov.

Extraits :

"Les entreprises sont des acteurs sociaux par essence, dont la mission, la valeur produite et l’impact sont devenus une condition de leur pérennité et un critère pour les investisseurs et le marché. Quelque soit leur cœur de métier, elles peuvent offrir des réponses essentielles à la résolution des défis sociétaux et environnementaux. Plus encore, chez les acteurs de la nouvelle économie, quand l’amélioration de l’environnement et les conditions de vie des populations reposent progressivement sur le développement de l’innovation et de la technologie ; même si les entreprises technologiques sont régulièrement soupçonnées d’avoir une emprise sur les êtres humains.

C’est pourquoi nous avons choisi de faire un focus, à travers ce panorama qui témoigne d’un foisonnement d’innovations certes non exhaustif, sur le numérique et en particulier sur l’intelligence artificielle, en montrant comment ces entreprises sont au cœur de nombreuses innovations à impact."

(...)

"Le NEXT IMPACT 30 révèle le nouveau dynamisme entrepreneurial de l’Afrique et reflète le potentiel des entreprises en terme d’impact.

La sélection des entrepreneurs a reposé sur 4 critères, indicateurs d’impact effectif: la nature de l’impact des actions menées, la mesure de leur étendue, l’adaptation aux besoins locaux jugés prioritaires et l’amélioration apportée sur le long terme.



Les entrepreneurs du Cameroun, du Bénin et de Côte d’Ivoire parmi les plus représentés

Le Cameroun occupe la 1ère place en Afrique auprès des entrepreneurs représentés avec 17,31%, suivi de la France (13,46%),du Bénin et de la Côte d’Ivoire (12%). Le Cameroun est parmi les pays les plus entrepreneuriaux au monde, malgré des conditions parfois difficiles. Cette ferveur est entretenue par une tradition business très développée, et par la nécessité qu’éprouve plus de 30% de la population de créer son propre emploi comme seul moyen de subvenir aux besoins de sa famille.

La France se démarque largement avec une présence remarquable d’entrepreneurs issus de la Diaspora. Les entreprises implantées en Occident bénéficient d’un marché imposant, d’un système de formation et de dispositifs de recherches et de soutiens solides, et d’un environnement des affaires favorable pour se développer rapidement, notamment à l’international."