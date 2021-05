5 Comment protéger la biodiversité ?

Pour son 5ème épisode, Voix Durables vous invite à explorer la biodiversité mondiale.

Selon le rapport de la plateforme des experts pour la biodiversité et les écosystèmes (Ipbes, 2019), on estime à 1 million le nombre d'espèces animales et végétales menacées de disparition. Cet appauvrissement n’est pas sans conséquences : la biodiversité rend de nombreux services écologiques, climatiques, voire économiques aux humains. Elles est nécessaire à la survie et au bien-être sur terre.

Comment sauvegarder notre biodiversité?

Comment lutter contre cette artificialisation du monde, au Nord comme au Sud?

Au programme:



INVITÉES :

Sahondra Rajoelina , Présidente du Conseil d'Administration de la Fondation pour les Aires protégées de Madagascar (FAPBM)

PROJET DURABLE :

Découverte de la préservation de la biodiversité au Nord avec l'ONG belge Natagora, qui milite et agit pour la sauvegarde de la biodiversité à Bruxelles et dans la région wallonne. Interview avec Kevin Lambaert, chargé de mission "politique,forêt et climat" chez Natagora.

Bonne écoute !

