Ouverture des inscriptions pour la 8ème édition des Trophées francophones des campus responsables

Pour la 8ème année consécutive, Campus Responsables organise les Trophées des campus responsables. Les candidatures sont ouvertes aux campus francophones à travers le monde jusqu'au 30 novembre 2021.

Organisés par le réseau Campus Responsables, les Trophées francophones des campus responsables récompensent depuis 2014 les campus francophones. Ce concours récompense ceux qui, par leurs actions et engagements, intégrent la responsabilité sociétale et environnementale à leurs activités.

Les campus concernés sont les universités, grandes écoles ou établissements spécialisés (arts appliqués, aviation, vétérinaire, etc.) de France, Belgique, Suisse, Luxembourg et, depuis cette année, du Québec.

Le 10 février 2021 a eu lieu la 7ème édition des Trophées francophones des campus responsables, à distance. 27 projets ont été présentés cette année, soit 19 campus français et internationaux représentés. 7 lauréats ont été récompensés pour la 7ème édition. Les catégories présentées étaient les mêmes que pour cette nouvelle édition.

Les catégories internationales:

Responsable de l’Année

Impact Positif sur la Société

Implication des étudiants

Pédagogies pour une Société Durable

Les catégories francophones:

Transition Écologique du Campus

Ancrage Territorial

Qualité de Vie, Diversité et Accessibilité sur le Campus

Pour cette nouvelle édition, tous les candidats sont fortement encouragés à fournir une vidéo de 2 ou 3 minutes présentant leur projet. L’initiative ou projet présenté dans ce dossier de candidature doit être une action déjà réalisée et non en cours de réalisation ou à venir.

Les critères d’évaluation des projets sont les suivants :

Ses impacts/bénéfices sociétaux et environnementaux prouvés à l’aide de données chiffrées

Son potentiel innovant et original au regard de la catégorie dans laquelle l’établissement candidat s’inscrit

Sa capacité à aller au-delà des exigences réglementaires du pays concerné

Sa capacité à être reproduit dans d’autres établissements

En plus du Trophée en bois recyclé fabriqué, la participation aux Trophées des campus responsables offre l’opportunité de bénéficier d’un accès gratuit pendant 1 mois aux services de AEF info – Développement Durable et de découvrir les domaines Enseignement Supérieur, Cursus & insertion et Recherche Innovation pendant 2 mois. Les lauréats bénéficieront de l’offre découverte sur AEF – Développement Durable pendant 2 mois.

Pour en savoir plus

Dossier de candidature (format Word)

Source de l’information et de l’image : site web Utopies