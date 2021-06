6 Comment reverdir la Terre?

Pour cet épisode n°6, un invité particulier, une figure qui compte parmi les écologistes les plus influents de la planète : Haïdar El Ali. Avec lui, nous nous demanderons comment reverdir notre planète et lutter contre la désertification qui menace l'Afrique. Comment lutter contre la désertification et l'érosion ? Au Nord, comme au Sud, comment reverdir notre planète ?

