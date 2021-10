Konica Minolta inaugure son programme RSE des régions à Bordeaux Métropole

Le bureau régional de Konica Minolta, implanté à Mérignac, s’engage dans une campagne de plantation de 5 000 arbres, en partenariat avec la start-up bordelaise U’rself, semeuse de forêts à biodiversité maximisée.

Cette initiative s’inscrit plus largement dans le projet « Plantons 1 million d’arbres » de Bordeaux Métropole. Konica Minolta et U’rself sont les premières entreprises mécènes à signer la charte d’adhésion au collectif 1 million d’arbres métropolitains. Cette plantation d’arbre, en faveur de la préservation de la biodiversité et de l’action climatique, est aussi la première initiative du programme RSE des régions de Konica Minolta.

08 octobre : 5 000 arbres plantés pour aider à la régénération de la biodiversité et la captation carbone

Le 08 octobre à Saint-Médard en Jalles, collaborateurs, partenaires et écoliers enfileront leurs bottes pour reboiser une parcelle forestière en friche. François Durquety, Responsable du projet « 1 million d’arbres » de Bordeaux Métropole sera présent. Plusieurs acteurs locaux, parties prenantes du projet, tels que Naturschool, expert forestier et sensibilisation environnementale, qui a défini une stratégie innovante de plantation avec le concours de Naudet, pépiniériste engagé dans le végétal local, participeront aussi à la plantation.

Le dispositif vise aussi à sensibiliser à la biodiversité 60 élèves de CM2, CP et d’une classe ULIS des écoles élémentaires d’Hastignan et Jeanne d’Arc Assomption à Pessac. L’ESAT les Jardins de Nonères, qui emploie du personnel en situation de handicap, prêtera aussi mains fortes.

Création d’une forêt rare à 8 essences

Partenaire de Konica Minolta, U’rself privilégie des techniques sylvicoles innovantes axées sur les principes fondamentaux de la SMART FORESTRY : les bonnes essences, au bon endroit. La grande diversité des 8 essences feuillues, choisies dans le cadre du projet, permettra de créer de nouveaux habitats refuges pour de nombreux animaux et végétaux, améliorant également la filtration des eaux et l’enrichissement des sols. En France métropolitaine, seules 4% des forêts sont composées de 4 essences ou plus*. Les 5 000 arbres plantés constitueront ainsi une forêt 4 fois plus dense, 50 fois plus riche en biodiversité que les forêts classiques et captant plus de 700 tonnes de CO2.

« Notre action conjointe avec U’rself s’inscrit dans nos valeurs et la politique environnementale de notre Groupe. C’est une occasion de réaffirmer notre attachement à la métropole bordelaise, à la préservation de la biodiversité et à l’action climatique ainsi qu’à la promotion de la diversité », souligne Alain Attar, Directeur Régional Aquitaine de Konica Minolta Business Solutions France.

Avoir une empreinte positive sur le monde

Depuis 50 ans, le Groupe international Konica Minolta s’engage à répondre aux enjeux du développement durable. Dès 1972, il créé un département dédié à la protection de l’environnement, intégré au cœur de la stratégie de l’entreprise. Le Groupe s’est fixé comme objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80% d’ici à 2050, dans le cadre de son programme Ecovision 2050. La démarche RSE de Konica Minolta est reconnue à un niveau mondial. Le Groupe compte parmi les 1% des entreprises les plus engagées en matière de RSE d’après le classement EcoVadis RSE 2021, qui lui a attribué le rang platine. Konica Minolta a aussi été désignée comme l’une des 100 entreprises les plus durables au monde en 2020 par le magazine Corporate Knights.

Dans le cadre de sa politique RSE, des plans d’actions concrets, axés notamment sur la préservation des écosystèmes et l’épanouissement des collaborateurs, sont mis en œuvre en France au niveau national, et désormais au niveau local grâce au programme RSE des régions. La filiale française de Konica Minolta entend soutenir localement des projets en lien avec le climat, l’économie circulaire, la diversité et l’éducation.

« La promotion d’initiatives et de partenariats locaux est une étape naturelle dans l’évolution de notre politique RSE. Nous souhaitons donner plus d’autonomie à nos collaborateurs en régions afin qu’ils puissent eux aussi s’approprier les enjeux du développement durable en s’impliquant à leur échelle », ajoute Aymane Mabiala, Chargé de mission Développement Durable de Konica Minolta Business Solutions France.

*Source ONF (Office National des forêts)