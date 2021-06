Renforcer la biodiversité : un dialogue de jeunes avec les co-présidents de l'IRP (jeudi 24 juin, 17h30-18h30 CET, INSCRIVEZ-VOUS ICI)

Ce webinaire organisé conjointement par Youth & Environment Europe et le Groupe International d’Experts sur les Ressources (ou International Resource Panel/IRP, hébergé par le Programme des Nations Unies pour l’environnement) initiera un dialogue sur les questions de biodiversité entre les jeunes et les deux co-présidents de l'IRP, Izabella Teixeira (ancienne ministre de l'Environnement, Brésil) et Janez Potocnik (ancien commissaire européen à l'environnement et à la science).

Cet événement vise également à présenter le récent document sur le renforcement de la biodiversité rédigé par les co-présidents de l'IRP. Ce document présente quatre principes clés pour transformer la perte de biodiversité en valeur de biodiversité grâce à la gestion des ressources naturelles. Une sélection d'études de cas illustre également comment ces principes ont été mis en œuvre avec succès dans le monde.

Alors que les décideurs politiques se préparent pour la COP 15 de la CDB (Kunming, du 11 au 24 octobre 2021), ces principes scientifiques peuvent les aider à aller au-delà des promesses et des engagements et à prendre des mesures que nous pourrons bientôt voir fonctionner dans un environnement naturel. En partageant les leçons de leurs rôles passés et présents, et sur la base de preuves scientifiques solides fournies par l'IRP, les co-présidents exhortent les Parties à faire pression pour un accord mondial audacieux sur les objectifs de biodiversité. Les pays doivent utiliser des approches de gestion des ressources naturelles pour reconnaître, comprendre et traiter les facteurs directs et indirects de la perte de biodiversité pour le climat, la nature et un développement économique et social socialement juste.