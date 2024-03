Biodiversité : le trio d'institutions ICIPE-IRAD-Uma table sur l'importance des insectes pollinisateurs à Yaoundé (Cameroun)

«Rassembler et générer des données et renforçant les capacités sur les insectes pollinisateurs, leur génome et leurs espèces de plantes fourragères ; développer des produits de connaissance et de sensibilisation aux politiques à utiliser dans des ateliers et campagnes sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser les chercheurs universitaires, les défenseurs de l’environnement et les décideurs…».

Voilà, entre autres, les objectifs visés par l’atelier relatif aux politiques du projet intitulé :‘’Accroître les connaissances, la sensibilisation et l’accessibilité des données sur les insectes pollinisateurs et leurs plantes butinées afin de soutenir la conservation des interactions plantes-pollinisateurs au Cameroun’’, dont les travaux ont été ouverts, le 07 février 2024 à Yaoundé, par le Directeur Général Adjoint/Directeur de la Recherche Scientifique (DGA/DRS) de l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD), Dr Francis Ngomè Ajebesone.

En présence de Dr Béatrice Tchuindjang Nganso et Dr Sidonie Fameni Tope, représentantes respectivement l’International Centre of insect Physiology and Ecology (ICIPE) au Kenya et l’Université de Maroua (UMa) au Cameroun.

Dans son intervention, le DGA/DRS va souligner que ledit projet «va permettre de mobiliser les données existantes sur les abeilles et les espèces de plantes butinées auprès des scientifiques et des institutions qui détiennent ces ensembles de données et de générer des données similaires à travers le Cameroun».

D’après le dirigeant, sur une période de 3 ans, ce projet qui sera implémenté sur trois sites (le Parc national du Mont-Cameroun, le Parc national de la Bénoué et la Réserve forestière du Dja) du pays va outiller des étudiants en cycle de recherche, des chercheurs à la méthodologie de collecte des données, au tri et à la conservation des spécimens, à la biodiversité informatique et à la publication scientifique.

Les résultats attendus à terme, selon les organisateurs de l’atelier, sont : la facilitation d’accès (à travers les permis) aux zones protégées pour la collecte des données, la sensibilisation des citoyens et des décideurs à l’importance des insectes pollinisateurs et de leurs espèces de plantes fourragères ; la stimulation de l’intérêt des citoyens pour la collecte, la cartographie et le partage des données sur la biodiversité ; la stimulation de l’intérêt des chercheurs et la génération future de scientifiques pour la recherche sur la biodiversité ; la stimulation de l’intérêt du grand public et au-delà sur l’importance de la recherche sur la biodiversité ; et la régénérescence des habitats dégradés et la protection des habitats non dégradés des insectes pollinisateurs.

C’est la matérialisation d’une franche collaboration Sud-Sud à travers les trois institutions de renommées internationales.

Il est à rappeler que cette activité liée à l’entomologie intervient à moins de 3 mois de la tenue de la 10ème Conférence internationale francophone d’entomologie (CIFE10) dans la capitale camerounaise.