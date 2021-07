Retour d'expérience de la crise Covid-19 par le CNA

Le Conseil national de l'alimentation (CNA) s’est saisi, à l’été 2020, de la conduite d’un retour d’expérience de la crise Covid-19 sur la période du premier confinement national. L’avis n°89 est issu des réflexions d’un groupe de concertation présidé par M. Jean-Luc Angot, Président de l’Académie Vétérinaire et de la 7ème section « Prospective, Société, International » du CGAAER, et modéré par Mme Catherine Darrot, Maîtresse de conférence en sociologie rurale. Il a réuni les membres du CNA, ainsi que les représentants de l’ordre et des syndicats vétérinaires, de l’Académie de médecine et du CESE.

L’analyse de la crise, les auditions d’experts et les retours d’expérience des membres du groupe de concertation ont dans un premier temps conduit à l’élaboration d’une chronologie partagée de la crise. Les travaux ont ensuite montré que le déclenchement de la crise Covid-19 a mis au jour les risques, les inégalités et les fragilités inhérentes aux systèmes alimentaires en France et dans le monde. Toutefois, la crise a également fait entrevoir des systèmes alternatifs à même d’assurer la continuité de l’approvisionnement de certaines filières sur le territoire. Ces transformations, réalisées dans un contexte de crise, renforcent la nécessité de re-questionner le fonctionnement des systèmes alimentaires, afin de développer des modes de produire, de distribuer, de transformer et de consommer plus durables.

Plusieurs problématiques majeures, interrogeant le système alimentaire dans son organisation, à l'échelle à la fois nationale, européenne et mondiale, sont ainsi mises en avant par le CNA :

La nécessité de développer et de mettre en pratique l’approche One Health à tous les niveaux de la chaîne alimentaire ;

La mise en évidence d’inégalités dans l’accès à une alimentation compatible avec un système alimentaire durable, invitant à développer une réflexion sur le droit à l’alimentation et la démocratie alimentaire ;

La nécessité de renforcer la souveraineté alimentaire en France.

La mise en évidence de ces problématiques a conduit le CNA à se donner pour objectif commun partagé, à travers cet avis, le développement d’une alimentation compatible avec un système alimentaire durable. L’avis n°89 définit ainsi la notion de « système alimentaire durable » et propose des recommandations pour atteindre cet objectif.

Le CNA formule en ce sens deux niveaux de recommandations :

des recommandations pour aller vers une évolution systémique, pour une plus grande durabilité et résilience des systèmes alimentaires suite à la crise Covid-19 (moyen/long terme) ;

des recommandations pour aller vers une meilleure gestion de crise, qui se décomposent en huit pistes d'action pour une meilleure réponse des systèmes alimentaires face aux crises et/ou aux situations de confinement (court terme).

Avis complet - Résumé de l’avis